El astrólogo que acertó los resultados de Argentina reveló cómo le irá con Suiza

La Selección Argentina se prepara para afrontar los cuartos de final del Mundial 2026 con un vaticinio favorable. Federico Pertusati, el astrólogo que anticipó los éxitos ante Cabo Verde y Egipto, proyectó que el conjunto nacional llegará con una fuerza renovada para el choque del sábado. El analista, conocido en redes como @AstroMutable, sostuvo que el equipo "recuperará toda su entereza y su funcionamiento como equipo" para avanzar a las semifinales.

El partido se desarrollará bajo un ascendente en Capricornio, una posición que suele beneficiar a los planteles pragmáticos y bien organizados. Según explicó Pertusati, "Se trata de equipos que no corren riesgos innecesarios. Este ascendente ha dado lugar a muchos partidos que terminaron en victorias ajustadas o con varios goles. Por eso, Suiza debe ser todo menos un reloj suizo". En su visión, este escenario permitirá que Argentina ajuste su juego y recupere la cohesión grupal perdida en instancias previas.

A diferencia de los sufrimientos pasados, el especialista descartó la posibilidad de una definición por penales. "Ya no veo la preocupación ni la sorpresa que aparecían ante Cabo Verde ni el sufrimiento contra Egipto. Veo temple y a Argentina llevándose el partido. Descarto la posibilidad de penales; es más probable que se defina en los 90 minutos", afirmó quien también se desempeña como músico y escritor. Además, reiteró que futbolistas como Giovani Lo Celso y Valentín Barco son cartas valiosas que Lionel Scaloni debería considerar para este cruce crucial.

El desempeño de Lionel Messi también estará bajo la lupa astrológica debido a la influencia de la Luna en Géminis. Pertusati destacó que "No creo que este sea un partido cualquiera para Messi. La Luna estará en Géminis, lo que influirá en su desempeño, llevándolo a brillar aún más".

Según su análisis, las expectativas sobre el capitán son altas ya que "Las expectativas estarán puestas en él, y este encuentro podría ser clave para que rompa récords históricos. Es un partido significativo tanto para el equipo como para Messi, especialmente a nivel emocional".

Finalmente, el astrólogo identificó ventanas temporales específicas para el festejo argentino. Indicó que a las 22:40 se abrirá una oportunidad propicia para un gol nacional, probablemente de Messi, la cual se extenderá hasta el cierre del primer tiempo. "También veo una buena oportunidad a las 23:24, que tiene altas probabilidades de terminar en gol", concluyó Pertusati sobre las posibilidades del seleccionado en el torneo.