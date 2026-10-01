El ataque de bronca de Guillermina Valdés ante una pregunta sobre Tinelli

Guillermina Valdés expresó su fastidio al ser interrogada sobre la nueva entrega del programa que prepara Marcelo Tinelli. La empresaria fue abordada por la prensa y descartó de plano cualquier chance de sumarse al proyecto televisivo de su expareja. Al ser consultada sobre si aceptaría una invitación del conductor, la modelo contestó “está todo bien, pero no”.

La ex del presentador remarcó que la realización pertenece al ámbito privado de los allegados directos del animador. Aseguró que “es un tema de la familia de ellos”, aunque admitió que en alguna oportunidad observará la emisión. Su postura dejó en claro que busca marcar una distancia respecto a las iniciativas del clan Tinelli.

Durante la charla, la artista cuestionó la insistencia de los cronistas sobre su pasado sentimental. Interpeló directamente al movilero sobre si le formula la misma clase de interrogantes al animador cuando lo entrevista al decirle “¿cuándo vos ves a Marcelo le preguntás tanto de mí?”. Ante la respuesta afirmativa del trabajador de prensa, ella no ocultó su escepticismo y disparó “no te creo”.

En ese punto del diálogo, la figura expresó su descontento con el abordaje de la prensa hacia las mujeres. Considera que existe un trato desigual y afirmó “es muy machista esta sociedad porque siempre me agarran y me preguntan por mis ex y a los hombres no les preguntan por mí”.

Asimismo, reclamó que los medios se interesen más por sus emprendimientos profesionales y su labor sobre las tablas al manifestar “no le preguntan por los trabajos de Guillermina, por cómo estoy en el teatro, no hay igualdad”. Para dar por terminado el tema, la actriz solicitó que dejen de indagar sobre sus antiguas relaciones afectivas y concluyó “no quiero que le preguntes a él, quiero que no me preguntes más a mí”.