El ataque de furia de la China Suárez contra un famoso en un camarín

Una imagen destruida en un camarín del canal El Trece dejó al descubierto que el enfrentamiento entre la China Suárez y Martín Cirio no tiene retorno. Tras años de guardar silencio frente a las continuas agresiones mediáticas del influencer, la actriz aprovechó una oportunidad en los estudios de televisión para concretar una clara venganza personal.

El episodio ocurrió a fines de 2025, cuando la artista asistió al programa Otro día Perdido, conducido por Mario Pergolini. En el espacio asignado para su preparación previa había retratos de diversas figuras que habían visitado el ciclo, entre las cuales se encontraba la del creador de contenido. Según relató la periodista Marina Calabró, "a fines del 2025, la China pasó por Otro día Perdido de Mario Pergolini y en el camarín destrozó sin pudor la foto de Martin Cirio".

La periodista ofreció detalles precisos sobre la secuencia ocurrida en las instalaciones del canal. "La destrozó sin pudor. Ella fue la última que estuvo en el camarín, por lo cual iba a ser obvio. Lo hizo para que se sepa. Cuando se fue del lugar, estaban todas las fotos menos la de Cirio porque estaba hecha bolsa", aseguró Calabró al describir la escena.

El conflicto entre ambos contendientes comenzó cuando el influencer enfrentó un expediente judicial. En aquel proceso, diversos personajes públicos que mantenían un vínculo cercano decidieron apartarse. Años más tarde, la justicia dictó la absolución del streamer, quien utilizó un material documental para señalar a las personas que le retiraron el apoyo en su momento más crítico, lugar donde ubicó a la actriz.

A ese distanciamiento inicial se sumó la creación de un apodo por parte del comunicador digital hacia la artista, denominación que se consolidó en las plataformas digitales hasta la actualidad. Frente a los cuestionamientos públicos continuos del generador de contenido, la reciente acción en el camarín representó la primera respuesta pública de la actriz ante el conflicto sostenido.