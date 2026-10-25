El ataque de una famosa a Listorti: "Se ríe como ganso y queda estúpido"

Laura Ubfal protagonizó un fuerte enfrentamiento mediático con su compañero José María Listorti luego de una serie de burlas. Todo comenzó a raíz de las declaraciones de Marta Fort sobre los cuerpos hegemónicos en la televisión actual. Tras estas palabras, el tema se debatió en el ciclo de Blender donde ambos participan y el clima se tensó por completo.

Lejos de dejar pasar el asunto, la periodista se mostró muy enojada con la actitud que tuvieron en el programa. La mediática figura cuestionó sin filtro el rol del conductor durante la emisión y no dudó en cruzarlo públicamente. Ante las risas generalizadas en el estudio, la comunicadora decidió frenar los chistes y lanzar una advertencia muy filosa.

Durante su descargo, la especialista en espectáculos expresó su enojo por la falta de seriedad ante un debate profundo. En ese sentido, la protagonista disparó sin filtro contra su colega en medio del programa y cuestionó su profesionalismo. "Listorti, sos un tipo grande. Marta es una chica de veintidós años. Cuando dijo lo de conventillera, lo dijo por el panel y la pelea por lo que no me ofende. Después dijo la banco a Ubfal pero esa parte no la pasó nadie, porque se quedaron en las risas, la pavada", expresó con firmeza.

El enojo fue escalando con el correr de los minutos y la famosa continuó arrojando duras críticas al aire. La figura remarcó que las burlas desmerecían tanto su trayectoria como la opinión de la joven invitada. Con total indignación, la analista de medios sumó otra tajante frase en medio del debate televisivo. "Ustedes se burlaban de mí, se burlan de Marta. Listorti, no tiene gracia. Yo entiendo que tengas que comer, que tengas que vivir, pero tenés talento. A esta altura, reírse como gansos los hace ver tontos, estúpidos", manifestó.

Para finalizar, la reconocida panelista defendió a la hija de Ricardo Fort frente a las críticas recibidas. La protagonista aseguró que la joven se expresó con total libertad y minimizó los cuestionamientos del estudio. De esta manera, el conflicto sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y polémica en el mundo del espectáculo.