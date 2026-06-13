La investigación por el brutal ataque a balazos contra los hermanos Tornello en Trinidad continúa sin detenidos, mientras la Justicia aguarda un paso considerado clave para el futuro de la causa: el testimonio de las víctimas.

A pesar de la evolución favorable de ambos jóvenes, ninguno ha podido prestar declaración formal hasta el momento. Los fiscales esperan que en los próximos días, cuando sus condiciones físicas y emocionales lo permitan, puedan aportar detalles que ayuden a reconstruir el hecho e identificar a los responsables.

Desde el inicio de la causa, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante diversas medidas investigativas, entre ellas allanamientos, entrevistas a testigos y el análisis de distintos elementos de prueba.

Además, los investigadores revisaron registros de cámaras de seguridad y otras evidencias recolectadas durante la pesquisa, aunque hasta ahora no se logró avanzar con detenciones.

La situación más delicada continúa siendo la de Javier Tornello, quien permanece internado tras sufrir una grave lesión por un disparo en la cadera. Como consecuencia, presenta complicaciones en la movilidad y pérdida de sensibilidad para orinar, por lo que atraviesa un proceso de rehabilitación con especialistas en kinesiología, neurología y urología.

Por su parte, Jesús Tornello ya recibió el alta médica y se recupera en su domicilio, aunque debe someterse a curaciones periódicas por una herida abierta en el abdomen y continúa bajo tratamiento farmacológico.

El ataque ocurrió el pasado 27 de mayo en Villa El Pino, en inmediaciones de las calles Pueyrredón y Pedro Álvarez, donde varios hombres armados abrieron fuego contra los hermanos antes de darse a la fuga.

Javier, de 28 años, recibió un disparo en la espalda con orificio de entrada sin salida, mientras que Jesús sufrió una herida de bala en el abdomen que requirió una intervención médica urgente.

Por ahora, la causa sigue sin detenidos y con más interrogantes que certezas. La expectativa de los investigadores está puesta en los testimonios de los hermanos, que podrían convertirse en la pieza clave para esclarecer el ataque.