El Atlético de Madrid de Simeone visita al líder Real Madrid con el objetivo de bajarlo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, visitará mañana al líder Real Madrid, en uno de los partidos correspondientes a la 22da. fecha de la liga de España.



El encuentro se jugará desde las 12, de Argentina, en el estadio Santiago Bernabeú de la capital español y con transmisión de ESPN.



Real Madrid suma 46 unidades y le lleva tres a Barcelona, al tiempo que Atlético de Madrid está quinto, con 36 puntos.



Atlético de Madrid tendrá entre sus titulares al delantero argentino Ángel Correa, que lleva 16 partidos (10 desde el inicio) y tres goles.



Por su lado, Simeone habló en la previa del clásico con los medios y analizó: "Creo que el rival ha mejorado muchísimo en la faceta defensiva en este último tramo de Liga y se le ve muy fuerte en esta situación. Tiene muchas variantes, con distintos futbolistas y será un partido en el que los detalles y la calidad tendrá mucho predominio".



"Fue una semana de entrenamiento muy buena donde trabajamos distintos aspectos y en consecuencia de eso pensamos en jugar el partido, no miramos otras situaciones. Lo importante es lo que hagamos nosotros, el resto no lo podemos manejar. El entusiasmo, las ganas de jugar, competir, el sentirnos importantes.... sí lo podemos manejar, lo demás no", apuntó el "Cholo".



En el historial, Real Madrid lidera con 147 victorias contra 72 derrotas y además se completa con 67 empates.



Toda la fecha:



Sábado: Granada-Espanyol; Real Madrid-Atlético de Madrid; Mallorca-Valladolid; Valencia-Celta de Vigo.



Domingo: Leganés-Real Sociedad; Eibar-Betis; Athletic Bilbao-Getafe; Sevilla-Alavés; Villarreal-Osasuna; Barcelona-Levante.







Posiciones: Real Madrid 46; Barcelona 43 puntos; Sevilla 38; Getafe y Atlético de Madrid 36; Real Sociedad y Valencia 34; Villarreal y Athletic Bilbao 31; Osasuna 28; Betis y Granada 27; Levante 26; Alavés y Eibar 23; Valladolid 22; Mallorca 18; Celta de Vigo 17; y Leganés y Espanyol