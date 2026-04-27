El atletismo master de San Juan volvió a dejar la bandera de la provincia en lo más alto. Fue durante la cuarta edición del Meeting Internacional de Atletismo Master, celebrado en la provincia de San Luis, donde una importante delegación sanjuanina se midió ante atletas provenientes de distintos puntos del país, Chile y Ecuador.

El evento, que se desarrolló desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de abril, ofreció tres jornadas completas de competencia de alto nivel para atletas mayores de 30 años. Los representantes de nuestra provincia no solo participaron, sino que fueron protagonistas en diversas disciplinas, desde velocidad hasta lanzamientos y saltos.

Un arranque con podios

El viernes 24 marcó el inicio de la cosecha. Javier Ocampo (60-64) se quedó con el 1° lugar en 100 con vallas, mientras que Federico Vapore (40-44) hizo lo propio en salto en largo con una marca de 5m47cm. Por el lado de las damas, Adriana Quiroga (55-59) brilló por partida doble al ganar en 80 metros con vallas y en salto en largo.

También se destacaron Yamila Baigorria, ganadora en salto en largo (30-34), y Sonia Torres, quien se llevó el 1° puesto en los 200 metros. Guillermo Puebla (65-69) sumó un valioso 2° puesto en lanzamiento de bala y Vanesa Elgueta (40-44) un 3° en los 200 metros.

Consolidación y potencia

Durante el sábado 25, la potencia sanjuanina se hizo sentir en jabalina con el 1° puesto de Fernando Salinas (40-44), quien alcanzó los 49m46cm. En salto en alto, tanto Javier Ocampo como Guillermo Puebla se colgaron la medalla de plata en sus respectivas categorías.

La velocidad también sumó puntos importantes con el 2° puesto de Federico Vapore en los 100 metros llanos y el 3° lugar de Darío González (45-49) en la misma distancia.

Cierre de resistencia

El domingo 26, jornada final del Meeting, los sanjuaninos mantuvieron el ritmo. Sonia Torres volvió al podio logrando el 2° lugar en los 400 metros, mientras que Vanesa Elgueta demostró su tenacidad en los 10K, obteniendo el 3° puesto tras una hora de carrera. Por su parte, Javier Ocampo cerró su participación con un destacado 4° puesto en lanzamiento de disco.

Con estos resultados, el atletismo master de San Juan ratifica su crecimiento y el gran nivel competitivo de sus atletas, quienes continúan representando a la provincia con éxito en los escenarios internacionales de la región.