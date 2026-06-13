En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, se conoció un audio clave enviado por su madre pocas horas después de la desaparición, en el que señala directamente al principal sospechoso del caso.

“Él fue el único que la vio. Nadie más la vio”, expresó Melisa Heredia en el mensaje de voz, donde también manifestó su desesperación al no poder contactarse con su hija. Según relató, Agostina había dicho a sus amigas que iría a encontrarse con su novio para darle una sorpresa.

En ese contexto, la mujer apuntó contra Claudio Barrelier, quien es considerado por la fiscalía como el principal acusado y presunto autor material del crimen.

El audio también aporta un dato relevante para la causa, ya que introduce una contradicción con declaraciones previas: mientras públicamente se había indicado que entre la víctima y el sospechoso existía solo un vínculo de amistad, el mensaje sugiere que mantenían una relación más cercana.

La investigación avanza con tres personas detenidas. Para los investigadores, cada uno habría tenido un rol específico antes y después del hecho.

Además de Barrelier, está imputada Soledad Andreani, acusada de haber facilitado su vehículo, un Ford Ka negro, que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la joven. También se investiga si lavó el auto para eliminar posibles rastros.

El tercer detenido es Osvaldo Fassetta, quien convivía con el principal sospechoso y está acusado de haber ocultado pruebas clave para el esclarecimiento del caso.

En las últimas horas, Barrelier pidió volver a declarar ante el fiscal tras recibir el alta médica, en una instancia que podría aportar nuevos elementos a la investigación.

La causa permanece bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas detenciones, mientras la Justicia continúa recolectando pruebas para esclarecer el femicidio que conmociona a Córdoba.