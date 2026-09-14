El audio del hijo de la China Suárez que generó polémica en el espectáculo

Eugenia Suárez volvió a llamar la atención de su público digital al publicar un tierno registro audiovisual junto a sus hijos. En el material, grabado en la oscuridad y sin imágenes visibles, la emotividad pasa por el audio entre la artista y su hijo menor, Amancio Vicuña.

Durante el diálogo, el nene le indicó a su madre que se había olvidado de expresarle un pensamiento. Al pedirle precisión, el niño manifestó: "Gracias a Dios por tener una mamá tan buena. Y tan linda". Frente a la manifestación de afecto, la actriz reaccionó y expresó: "Te amo".

Al difundir el contenido en su plataforma personal, la intérprete sumó un mensaje para acompañar la grabación. "Guardo estas charlas en lo más profundo de mi corazón. Gracias Dios por estos momentos", redactó la artista sobre la vivencia guardada con su hijo.

En paralelo, la actriz se dejó ver en la tarde del viernes 11 disfrutando del tiempo libre al desplazarse en un carrito de golf. Para acompañar las imágenes utilizó el tema Carita feliz del cantante Myke Towers, recortando una parte específica del tema musical: "A veces, no quiero saber de nadie. A veces, no quiero que de mí sepan. Respira, que el amor está en el aire. Yo soy el que las lágrima' le seca".

Las actividades de la actriz transcurren en ausencia de Mauro Icardi. Según versiones que circularon esta semana, el deportista se trasladó al continente europeo con la intención de cerrar su vínculo contractual con una institución futbolística. El periodista Gustavo Méndez señaló que existen dos entidades de Grecia con altas probabilidades de sumarlo: Olympiacos FC y PAOK Salónica.