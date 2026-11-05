Una pareja escapó de un auto prendido fuego en Media Agua

Un hombre y su acompañante salieron ilesos tras abandonar a tiempo el vehículo en el que viajaban por el barrio Patiño en Media Agua Sarmiento. La secuencia ocurrió antes de las 4 horas de la madrugada.

El incendio se desató sorpresivamente desde la parte inferior del automóvil mientras transitaba por la zona residencial. Una grabación captada por la cuenta Sarmiento Web registró el instante exacto en que los ocupantes detectaron el fuego dentro del rodado.

Al notar el avance del humo y las llamas los dos viajeros descendieron con rapidez y caminaron varios metros para resguardarse. La veloz reacción evitó heridas graves antes de que el fuego tomara por completo la carrocería del auto.

Los vecinos del lugar escucharon los ruidos y salieron de sus viviendas para colaborar activamente en la emergencia. Con baldes de agua los residentes del barrio Patiño trabajaron juntos hasta frenar el avance de las llamas.

Las autoridades locales comenzaron las pericias para determinar el origen del siniestro que dejó daños en la estructura. Se evalúa si el hecho ocurrió por una falla mecánica repentina o por un cortocircuito en el sistema eléctrico.