El autodespacho en San Juan representa hasta un 40% de ventas nocturnas

Las estaciones de servicio de San Juan registran un crecimiento sostenido del autodespacho de combustibles durante la noche. Según confirmó Miguel Caruso, referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, la modalidad ya representa entre el 30% y el 40% del volumen de ventas en ese turno, impulsada por descuentos y por una mayor aceptación de los clientes.

"Hace casi un año y algunos meses que comenzó la incorporación de esta tecnología. En San Juan venimos trabajando con el sistema principalmente en horarios nocturnos, donde ofrece mayores beneficios para los usuarios", explicó Caruso a DIARIO HUARPE.

El dirigente señaló que la adaptación ha sido progresiva y que actualmente conviven distintos perfiles de consumidores. "Hay clientes que prefieren el autoservicio, otros sienten curiosidad por probarlo y también están quienes continúan eligiendo la modalidad tradicional. Es un proceso que avanza de manera gradual", sostuvo.

Respecto del impacto que ya tiene el sistema, indicó que "los relevamientos muestran que entre el 30% y el 40% del total de las ventas del turno noche se realizan mediante autodespacho, aunque el porcentaje varía según cada estación de servicio". Además, recordó que ese crecimiento está favorecido por promociones y descuentos exclusivos para quienes utilizan esta modalidad.

Sin límites para ampliar el horario

Consultado sobre la posibilidad de extender el autodespacho durante todo el día, Caruso aclaró que actualmente no existe ninguna restricción normativa.

"No hay una limitación respecto del horario. El autodespacho puede funcionar las 24 horas sin inconvenientes. Hoy se concentra durante la noche por una cuestión operativa y porque resulta más conveniente de acuerdo con el volumen de clientes", explicó.

Experiencia positiva y sin inconvenientes

El representante del sector afirmó que quienes prueban el sistema suelen volver a utilizarlo. "Con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, incluso de inteligencia artificial en algunos surtidores, el proceso resulta sencillo. La experiencia demuestra que los usuarios que lo utilizan por primera vez generalmente continúan eligiéndolo", afirmó.

Sobre los posibles errores al momento de seleccionar el combustible, descartó que se hayan registrado problemas importantes.

"No hemos tenido casos relevantes de personas que carguen un combustible incorrecto. El usuario presta mucha atención y, además, siempre hay un asistente de la estación que acompaña la operación y verifica que todo se realice correctamente", concluyó.