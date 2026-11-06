Los pasajeros del avión que traslada al papa León XIV en su primera gira apostólica por Sudamérica recibieron un kit de cortesía con distintos artículos preparados para el viaje. La periodista Elisabetta Piqué, corresponsal de La Nación en Italia, compartió en sus redes sociales un video en el que mostró el contenido del neceser.

El conjunto incluye un neceser de tela beige con el logo de ITA Airways, la aerolínea italiana encargada del traslado. En su interior hay medias, tapones para los oídos y productos de higiene personal, como pasta dental, cepillo de dientes y crema de manos.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un ejemplar de L’Osservatore Romano, el diario oficial del Vaticano. El periódico forma parte de los artículos entregados a los pasajeros junto con los accesorios para el vuelo.

El viaje del Papa hacia Sudamérica

León XIV partió este viernes 6 de noviembre desde el aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a Montevideo, Uruguay. El traslado se realiza en un Airbus A330neo de ITA Airways, desde donde comenzará una gira apostólica que también incluirá visitas a la Argentina y Perú.

Además de la delegación pontificia, en el avión viajan periodistas italianos e internacionales que acompañan al Papa durante el recorrido por Sudamérica. El video difundido por Piqué permitió conocer algunos detalles de la experiencia a bordo y los elementos que recibieron los pasajeros.