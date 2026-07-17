Lionel Messi habló en la conferencia previa a la final del Mundial 2026 y dejó un mensaje de confianza antes del duelo entre la Selección Argentina y España. El capitán reconoció el nivel del conjunto europeo y destacó su funcionamiento colectivo, aunque remarcó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni también tiene herramientas para competir por el título.

“España tiene grandísimos jugadores y un gran funcionamiento, pero nosotros tenemos nuestras armas”, expresó Messi al analizar al rival que enfrentará la Albiceleste en el partido decisivo.

El rosarino también se refirió a Lamine Yamal, una de las principales figuras del seleccionado español. Lo definió como “un grandísimo jugador” y recordó que sigue su carrera con atención por su vínculo con el Barcelona, club en el que el joven atacante se convirtió en uno de los referentes. “Es uno de los referentes mundiales con 19 años. Tiene una carrera por delante y una oportunidad de conseguir algo histórico, que nosotros intentaremos evitar esta vez”, señaló.

Además, Messi habló sobre la fotografía que ambos protagonizaron cuando Yamal era apenas un bebé, una imagen que volvió a circular con fuerza en la previa de la final. “Lo de esa foto es una locura, porque es la vida. Hice una foto cuando él era bebé y ahora nos enfrentamos en una final. Es uno de los mejores del mundo y le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona”, sostuvo.

Sin embargo, el capitán argentino dejó en claro que dentro de la cancha el objetivo será limitar al atacante español y evitar que pueda mostrar su mejor versión. “Intentaremos hacer un buen partido para que no tenga su mejor versión, aunque sabemos que es difícil”, afirmó.

Durante la conferencia, Messi también reflexionó sobre la manera en la que afrontó la competencia a lo largo de su carrera. Aseguró que desde chico aprendió a jugar con pasión, pero sin dejar que la presión condicionara su rendimiento. “Crecimos jugando al fútbol, con muchas ganas de disfrutar. Nunca pensamos en la presión, siempre lo consideramos algo natural: jugar y pasarla bien”, explicó.

Finalmente, remarcó que el fútbol también le enseñó a convivir con las derrotas y a entender que el éxito nunca está garantizado. “Somos un grupo competitivo y nos gusta ganar, pero entendemos que es un deporte colectivo, que el rival también juega y que no siempre se puede ganar. De chico aprendí que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”, concluyó.