San Juan volvió a vibrar con el triatlón de más alto nivel mundial y tuvo un nombre propio que brilló por encima del resto. El bahiense Pablo Manuel Bien se convirtió este domingo 29 de marzo en el gran ganador de la clasificación general masculina del Ironman 70.3 San Juan 2026, consolidando un presente espectacular tras haber triunfado hace apenas tres semanas en Uruguay.

Portando el dorsal 70, Bien cruzó la línea de llegada en la Plaza del Bicentenario exactamente a las 11:51 AM, deteniendo los cronómetros en un tiempo final de 3 horas, 51 minutos y 01 segundo. Su victoria no solo lo posiciona como el mejor de la categoría 35-39 años, sino que lo consagra como el hombre más rápido de esta edición en territorio sanjuanino.

Una revancha personal en San Juan

Para el oriundo de Bahía Blanca, este triunfo tiene un sabor especial de superación. En la edición 2023 del Ironman 70.3 San Juan, Bien se había subido al podio con un meritorio tercer puesto, pero esta vez llegó decidido a quedarse con la gloria máxima.

Su dominio fue estratégico y físico. Tras salir del Dique Punta Negra y devorar los kilómetros de ciclismo, el atleta mantuvo un paso firme en la etapa de pedestrismo por las calles de la Capital, demostrando que su nivel actual es difícil de igualar en el circuito sudamericano: venía de obtener el primer puesto en el Ironman 70.3 de Punta del Este hace solo 21 días.

El podio de una jornada histórica

La llegada de Bien marcó el inicio del arribo de los mil competidores que desafiaron el exigente trazado sanjuanino. La calidez del público, que se volcó masivamente a las vallas para alentar a los triatletas, transformó la calurosa mañana del domingo en una verdadera fiesta del deporte.

Con este resultado, Pablo Bien reafirma su estatus de favorito en la región y deja su huella en una de las competencias más duras del calendario, donde el clima y la altimetría de San Juan siempre proponen un desafío extra para los deportistas de élite.

Podio de clasificación general individual - masculino

1) Pablo Manuel Bien - ARG - TIEMPO: 3:51:01

2) Guillermo García - ARG - TIEMPO: 3:59:06 (a 8:64 seg.)

(Dorsal 24 / Subcategoría: M35 a 39)

3) José Belarmino - BRASIL - TIEMPO: 4:00:17 (a 9:15 seg.)

(Dorsal 651 / Subcategoría: M45 a 49)