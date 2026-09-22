El balance del Festi Joven desde la mirada de vendedoras y emprendedores

Con una convocatoria que superó las 30.000 personas, según cifras oficiales difundidas por la Policía de San Juan, el Parque de Mayo fue el escenario central de las celebraciones por el Festi Joven. Más allá del despliegue musical y los espectáculos artísticos sobre la grilla principal, el predio ofreció un amplio abanico de recreaciones familiares y el tradicional paseo de artesanos y emprendedores, que aprovechó la masiva afluencia de público para impulsar sus ventas en una jornada clave.

Graciela Gordillo, de Chelita Artesanías, en su puesto.

En un recorrido realizado por DIARIO HUARPE en los alrededores del parque, los trabajadores del sector ferial compartieron sus sensaciones tras el evento. Pese a las inclemencias climáticas del inicio del día, el balance general fue favorable. "Pensábamos que iba a haber poca gente por el viento de la mañana, pero gracias a Dios mejoró. Cuando hay espectáculos así se reúne mucha más gente y nos sirve bastante más que un domingo común", explicó Graciela Gordillo, titular del emprendimiento Chelita Artesanías, quien junto a su puesto de productos dulces, muñecos de tela y flores de jabón y entre otras piezas de elaboración propia.

Entre mate y mate, el aroma a las dulzuras caseras para la merienda, se mezclaba con el perfume delicado de los arreglos de jabón que adornaban los caballetes de madera.

Mientras los adolescentes avanzaban en grupos con sus parlantes portátiles haciendo sonar los éxitos del momento hacia el escenario central, las familias hacían una pausa frente a los puestos artesanales para admirar en detalle las costuras de los ositos de tela o detenerse a consultar precios, transformando el paseo en un colorido punto de encuentro que le dio vida y calidez al corazón del parque.

En relación con los hábitos de consumo y el impacto económico en los visitantes, la emprendedora diferenció el comportamiento entre los distintos rubros del paseo, remarcando las estrategias adoptadas por los feriantes para cuidar el bolsillo. "En lo que es gastronomía anduvimos muy bien. En el resto de los productos este año se vendió un poco menos que el año, porque se nota que no hay plata, pero igual salió. Tuvimos que mantener los precios fijos porque si no, directamente no se vende nada", detalló Gordillo sobre el esfuerzo de la producción artesanal frente a la coyuntura económica actual.

La palabra de los emprendedores

La oferta gastronómica también contó con opciones específicas para celíacos e intolerantes al gluten de la mano de Julieta González, al frente de Juliet Gluten Free.

Julieta González, al frente de Juliet Gluten Free.

Con una amplia propuesta que incluyó desde alfajores de coco, trufas, pepas, maicenitas y budines hasta tostados, pizzetas y pre-pizzas, la emprendedora valoró la visibilidad del evento: "El balance es positivo para dar a conocer nuestros productos a más celíacos y a gente que se cuida en su dieta diaria. Si bien por la gran cantidad de jóvenes las ventas estuvieron más tranquilas, sí se vendió. Tuvimos que retocar muy poquitito los precios por el aumento de las materias primas, pero buscamos mantenerlos para que la gente pueda consumir".

Thiago Ale, creador del emprendimiento Arte Kuyayki.

Por su parte, el sector de artesanías y diseño tuvo como protagonista a Thiago Ale, creador del emprendimiento Arte Kuyayki, abocado a la lapidación, corte y pulido de minerales de la provincia mediante técnicas de engarce y tejido en alambrismo. "Nos sirve muchísimo porque nos da a conocer. Nosotros tenemos puesto fijo en el Paseo de las Palmeras los sábados y domingos a partir de las 16 hs. y cuando hay eventos de tan gran convocatoria nos ayuda a promocionar el paseo y el proyecto. La verdad es que ha sido un día largo estando desde temprano, pero por suerte nos ha ido muy bien con las ventas", celebró.

El valor de la producción local

El trabajo detrás de cada stand implica semanas de producción previa que dependen directamente de la visibilidad que otorgan este tipo de eventos populares.

La elaboración de productos artesanales y manuales, como los que hace Gordillo y tantos otros expositores de la feria, requiere un proceso minucioso que solo encuentra retorno económico cuando el flujo de visitantes se multiplica.

En ese sentido, iniciativas masivas como el Festi Joven no solo representan una opción de esparcimiento para las juventudes, también sirven como una salida económica indispensable para sostener el trabajo de decenas de feriantes en el mundo de la economía popular.

Fotos y videos: Darío Pacheco y Martín Britos.