La Policía de San Juan realizó un amplio operativo de prevención y seguridad durante las cuatro noches de la Fiesta Nacional del Sol 2026, con jornadas que llegaron a reunir hasta 100.000 personas. El dispositivo permitió realizar evacuaciones en menos de diez minutos y cerrar el evento sin incidentes graves.

El trabajo se desarrolló desde la apertura hasta la desconcentración total del público, con alrededor de 750 efectivos policiales por noche. En el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se monitorearon de manera permanente 161 cámaras, mientras que en el predio los uniformados controlaron accesos, puertas de evacuación, tránsito y desplazamientos masivos.

Las intervenciones durante las cuatro noches

La primera jornada tuvo como principal movimiento la salida del público hacia el Estadio del Bicentenario desde las 23:40, tras los shows de Turf y Tan Biónica. La desconcentración se realizó por la explanada y los accesos habilitados, con 34 asistencias médicas y cinco personas extraviadas que fueron restituidas.

La segunda noche estuvo marcada por la emergencia climática, que llevó al COE a suspender la Feria a las 16 por el alerta de fuertes vientos y el riesgo para estructuras, carpas y stands. El viento sur ingresó a las 21 y llegó a ráfagas de 70 kilómetros por hora a las 22, mientras la temperatura descendió de 36 a 20 grados.

Pese a las condiciones, el show de Diego Torres terminó a las 2:35 ante 24.000 personas y la evacuación del estadio se completó en nueve minutos. Se registraron 19 asistencias médicas leves, sin traslados, ninguna persona extraviada y una persona aprehendida, alojada en la Comisaría 36ª; el evento finalizó a las 3:20.

La tercera noche fue la de mayor exigencia para el dispositivo, con controles de puertas magnéticas y portones de egreso para garantizar una eventual evacuación. Se contabilizaron 90 asistencias médicas, cinco traslados al Hospital Rawson, 29 menores extraviados que fueron restituidos y dos personas aprehendidas por contravención en Maurín y calle 6, con intervención del Juzgado de Faltas de Pocito.

La cuarta jornada tuvo un operativo que comenzó a las 17:30 y se concentró en la Feria, donde alrededor de la 1:30 se estimaba la presencia de 25.000 personas. Hubo 29 asistencias médicas, un traslado por una posible fractura, 21 menores extraviados y dos vehículos removidos; el dispositivo contó con 289 efectivos, cuatro ambulancias y 12 integrantes de Salud.

El operativo vial registró tres choques

La Dirección D-7 llevó adelante un dispositivo especial de prevención y seguridad vial en las inmediaciones del Estadio San Juan del Bicentenario durante los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre. El objetivo fue ordenar el tránsito, garantizar la circulación vehicular y brindar seguridad a quienes asistieron a la Fiesta y a las personas que circularon por los alrededores.

Para cumplir con esa tarea se establecieron cortes, desvíos y regulaciones de acuerdo con la afluencia vehicular y las necesidades operativas de cada jornada. Como resultado, se registraron tres colisiones con daños materiales, sin consecuencias de mayor gravedad, y se labró un acta de infracción.

El balance final de las cuatro jornadas

En total, durante las cuatro noches se contabilizaron 172 asistencias médicas, 55 personas extraviadas restituidas y tres personas aprehendidas. Además, se registraron tres colisiones viales sin heridos.

Desde la Dirección D-7 destacaron que el operativo vial se desarrolló con normalidad y que se cumplieron las tareas preventivas y de regulación previstas. El balance policial también incluyó el monitoreo permanente, las evacuaciones controladas y la presencia de efectivos en los puntos clave del predio.