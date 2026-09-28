La votación del Balón de Oro 2026 quedó oficialmente cerrada este lunes y los 100 periodistas encargados de elegir al ganador ya enviaron sus listas. La ceremonia se realizará el 26 de octubre en Londres y tendrá a Lionel Messi y Lautaro Martínez entre los 30 futbolistas nominados.

El período evaluado por el jurado comprende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, fecha en la que Argentina y España disputaron la final del Mundial. Entre los principales criterios aparecen el rendimiento individual, la influencia del jugador en los partidos, los títulos colectivos y el juego limpio.

Messi buscará ampliar su récord como máximo ganador del premio y conseguir su noveno Balón de Oro. Lautaro Martínez también integra la nómina después de otra temporada como una de las principales figuras argentinas en Europa.

Cómo se vota el Balón de Oro 2026

Cada uno de los 100 periodistas selecciona a 10 jugadores entre los 30 candidatos. El primero recibe 15 puntos, el segundo 12 y el tercero 10, mientras que desde el cuarto puesto la puntuación disminuye progresivamente desde 8 hasta 1 punto.

Ousmane Dembélé, último ganador del galardón, vuelve a integrar la lista. También aparecen Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Harry Kane, Rodri y Vitinha, entre otras figuras.

La nómina incluye además a futbolistas como Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Declan Rice, Michael Olise, Nuno Mendes y Fabián Ruiz.

El Balón de Oro tendrá otros premios

La gala también reconocerá a la mejor futbolista del año, categoría en la que participarán 50 periodistas y se utilizarán criterios similares a los de la elección masculina.

Durante la ceremonia se entregarán además el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Yashin al mejor arquero y el Johan Cruyff al mejor entrenador.

Para esta última distinción fueron nominados Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.

Con la votación ya finalizada, el resultado permanecerá reservado hasta la ceremonia del 26 de octubre, cuando se conocerá al nuevo ganador del Balón de Oro.