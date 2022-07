El Banco Central no intervendrá para bajar al dólar financiero: va rumbo a $ 300

El Banco Central no interviene ni intervendrá en el mercado del dólar financiero, lo que provocó el salto del contado con liquidación, que es el que usan las empresas para dolarizarse en el exterior, a casi 300 pesos.

Los ruidos y rumores políticos, que van desde mayor devaluación hasta más cepo al dólar, muchos provenientes desde el Instituto Patria, hicieron entrar en pánico a los inversores.

Luego del lunes negro tras la salida de Martín Guzmán, el CCL subió hoy 6,5% a $ 296 y lleva un alza del 17% en lo que va del mes, mientras el MEP subió 5% a 284 pesos y lleva 15% arriba en lo que va de julio.

BCRA AL ACECHO

Aunque muchas mesas suponían que el Banco Central había intervenido en el mercado de bonos en dólares el martes cuando descendió, lo cierto es que el BCRA interviene comprando bonos en pesos para defender la curva CER, pero no lo hace en dólares.

Muchos apuntaban al Central porque arrancaba la compra después de las 14.30, puntualmente en la plaza cable, con el GD 30C, luego se contagiaba el resto de las plazas, y llamó la atención bloques parecidos, todos de 300.000 nominales.

"¿No será el BCRA utilizando los dólares del MULC, que mande u$s 10 millones nomás luego de haber comprado tanto el mes pasado?", se preguntaban los financistas.

QUIÉNES FUERON

Este diario pudo averiguar que la baja del martes no obedeció a operaciones del Central, sino que fueron dos fondos que ya tienen deuda argentina, ya que no se están sumando los fondos de distress y tampoco los buitres, pues no hay cupón que cobrar ni el país está, al menos aún, en default.

Son dos hedge funds, como se denomina a los fondos especulativos de renta absoluta, ambos ingleses y londinenses, que ponen una chica en la Argentina como quien apuesta al número 8 en el casino para ver si se saca la grande.

AQUÍ ESTAS, ESTOS SON

Aberdeen es uno de los fondos y el otro Rokkos Capital, que se define como un administrador de activos alternativo se enfoca en clases de activos macro en mercados desarrollados y emergentes.

"La gestión eficaz del riesgo está en el corazón de nuestro negocio. Nuestro CIO, Chris Rokos, encabeza un pequeño grupo de Oficiales de Inversiones experimentados con conjuntos de habilidades complementarias e interrelacionadas que buscan asumir riesgos controlados de manera oportunista", se definen.

"Tenemos una preferencia por los productos derivados que permiten la expresión precisa de puntos de vista, una desventaja definida analíticamente y una ventaja convexa. La tecnología y la automatización es un enfoque en toda la empresa", agregan.

Por: MARIANO GORODISCH