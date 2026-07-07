La pasión argentina volvió a hacerse presente en Estados Unidos. A un día del partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial, cientos de hinchas realizaron un banderazo en Atlanta para acompañar a la Selección Argentina.

Con camisetas, banderas y cánticos, los fanáticos coparon distintos puntos de la ciudad en la previa de un nuevo desafío del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Los fanáticos argentinos hicieron sentir su apoyo antes del duelo con Egipto.

La convocatoria reunió a argentinos que llegaron desde distintos lugares para acompañar al seleccionado en una instancia decisiva del torneo. El clima de apoyo se hizo sentir antes del encuentro frente al conjunto egipcio.

Los hinchas volvieron a mostrar su respaldo a la Selección, que buscará avanzar a los cuartos de final ante Egipto. La jornada estuvo marcada por la presencia de familias, grupos de amigos y simpatizantes que se acercaron con los colores argentinos.

El banderazo se convirtió en una de las postales previas al partido y reflejó el acompañamiento de los fanáticos durante la participación argentina en el Mundial.