El banderín que colgó la Selección en el vestuario antes de la final

En la antesala de la gran final del Mundial frente a España, la Selección argentina dejó al descubierto uno de los gestos más simbólicos de la jornada. En el vestuario, antes de salir al campo de juego, los futbolistas colgaron un banderín con una frase cargada de sentimiento y pertenencia que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la previa.

El mensaje decía: "Es nuestra bandera la que defendemos. Mostremos al mundo que juntos podemos. Argentina". La insignia fue ubicada en un lugar visible del vestuario para acompañar al plantel en los minutos previos al encuentro decisivo, reforzando el espíritu de unidad y el compromiso de representar al país en una de las citas más importantes del calendario futbolístico.

La imagen del banderín comenzó a circular en redes sociales y fue celebrada por los hinchas, que destacaron el fuerte contenido emocional del mensaje. Más allá del resultado de la final, el gesto reflejó el sentido de pertenencia del grupo y la importancia que el cuerpo técnico y los jugadores le dieron a la identidad argentina como motor para afrontar el desafío frente al seleccionado español.