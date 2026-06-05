El barco fantasma de guerra que desapareció y desató una leyenda

Durante más de ocho décadas, el llamado Experimento Filadelfia se mantuvo como uno de los mayores enigmas vinculados a la Segunda Guerra Mundial. La historia gira alrededor del USS Eldridge, un destructor de la Marina de Estados Unidos que, según la leyenda, habría desaparecido misteriosamente durante una prueba militar secreta realizada en 1943.

La versión más difundida sostiene que el 28 de octubre de ese año el buque fue sometido a un experimento destinado a volverlo invisible para los radares enemigos. Sin embargo, lo que habría ocurrido después superó cualquier explicación lógica: testigos aseguraron que la nave quedó envuelta en una extraña niebla verdosa, desapareció del puerto de Filadelfia y reapareció minutos después en Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de distancia.

Las historias más impactantes afirman que varios tripulantes sufrieron consecuencias terribles. Algunas versiones aseguran que marineros aparecieron fusionados con el metal del barco, mientras otros habrían perdido la cordura o incluso desaparecido para siempre. Con el paso de los años, estos relatos alimentaron teorías sobre teletransportación, manipulación del espacio-tiempo y experimentos secretos basados en supuestos estudios de campos electromagnéticos.

El origen del mito se relaciona con las cartas enviadas en la década de 1950 por un hombre identificado como Carl Allen —también conocido como Carlos Allende— al escritor e investigador de ovnis Morris K. Jessup. En esos mensajes afirmaba haber presenciado el fenómeno y describía detalles que rápidamente captaron la atención de los aficionados a los misterios y las conspiraciones.

Sin embargo, historiadores, investigadores y la propia Armada estadounidense sostienen que nunca existieron pruebas que respalden semejante episodio. Diversos especialistas consideran que la historia nació a partir de rumores, confusiones relacionadas con tecnologías navales de la época y relatos exagerados que fueron creciendo con el tiempo. Incluso la Marina negó reiteradamente que se hubiera realizado un experimento de invisibilidad sobre el USS Eldridge.

A pesar de las desmentidas oficiales, el Experimento Filadelfia continúa fascinando a millones de personas. Libros, documentales, películas y foros de internet mantienen viva una historia que combina guerra, ciencia, secretos militares y la posibilidad de desafiar las leyes conocidas de la física. Para muchos es apenas una leyenda urbana; para otros, un misterio que todavía espera una explicación definitiva.