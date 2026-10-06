El bebé que llegó al Coloso de Rawson a bordo de un vehículo de DiDi ya se encuentra nuevamente con su madre. La Policía logró reconstruir lo ocurrido y constató que la mujer no pudo completar el recorrido detrás del auto porque sufrió un desperfecto en la moto en la que se trasladaba.

Según fuentes policiales dijeron a DIARIO HUARPE, el episodio comenzó cuando la madre solicitó un viaje mediante la aplicación desde el barrio Güemes, en Rawson. Al arribar el conductor, la mujer le entregó al pequeño para que lo trasladara hasta el Coloso y le explicó que ella realizaría el mismo trayecto detrás del vehículo en su moto.

Sin embargo, durante el recorrido el rodado habría sufrido un desperfecto que le impidió continuar. El conductor no advirtió lo ocurrido y llegó al destino con el bebé, pero la mujer no apareció.

Ante la situación y sin saber cómo proceder, el chofer pidió ayuda a un efectivo policial que se encontraba realizando servicio adicional en la UDAI de Anses que funciona en el lugar. El policía comunicó inmediatamente lo sucedido al 911.

La Policía reconstruyó el recorrido

A partir de la alerta comenzó un operativo para determinar qué había sucedido. Personal policial revisó cámaras de seguridad del sector y dio aviso a los efectivos de la jurisdicción, quienes realizaron recorridos para intentar localizar a la madre.

Al mismo tiempo, otros policías acudieron hasta el Coloso para custodiar al bebé y verificar que se encontrara en buen estado de salud.

Mientras se desarrollaban las averiguaciones llegó al lugar la abuela del pequeño, quien explicó que su hija había sufrido un desperfecto en la moto mientras seguía al vehículo de DiDi.

Los efectivos comprobaron la versión aportada por la familia y, una vez que determinaron que todo estaba en orden, entregaron inicialmente al bebé a su abuela.

Finalmente, la Policía constató que la mujer pudiera trasladarse hasta donde se encontraba la madre para que el pequeño quedara nuevamente bajo su cuidado.

De esta manera, el episodio terminó sin mayores consecuencias y quedó esclarecida la situación que había generado preocupación cuando el conductor llegó al Coloso con el bebé y sin la mujer que había solicitado el viaje.