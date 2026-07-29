El accidente aéreo ocurrido este miércoles 29 de julio en Valle Fértil puso en el centro de la escena al Bell 412 EP, el helicóptero que se precipitó mientras participaba de una misión vinculada a una capacitación para el combate de incendios forestales y que provocó la muerte de sus siete ocupantes.

En la tragedia fallecieron el director de Protección Civil de San Juan; el comisario general y subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general y jefe de Bomberos; el comisario inspector y segundo jefe de Bomberos; el piloto y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Los cuatro primeros eran funcionarios públicos con una extensa trayectoria al servicio de la provincia, mientras que el piloto y los brigadistas integraban la tripulación que participaba de la misión oficial.

El Bell 412 EP es una de las aeronaves multipropósito más utilizadas en el mundo para tareas de emergencia, rescate y protección civil. Su diseño le permite operar en condiciones extremas y en zonas de difícil acceso, por lo que es elegido con frecuencia para combatir incendios forestales, realizar evacuaciones sanitarias, trasladar brigadistas y participar en operativos de búsqueda y rescate.

La aeronave accidentada, con matrícula LV-KGR, realizó su primer vuelo en 2010. Antes de incorporarse al registro aeronáutico argentino en 2022, operó en Estados Unidos con la matrícula N536LW.

Un helicóptero diseñado para misiones de alto riesgo

El Bell 412 EP pertenece a una familia de helicópteros desarrollada por la empresa estadounidense Bell y se caracteriza por contar con dos motores Pratt & Whitney Canada PT6T-3D, una configuración que le brinda mayor potencia, seguridad y capacidad de respuesta durante operaciones complejas.

Otra de sus principales características es el rotor principal de cuatro palas, una evolución respecto de modelos anteriores que reduce las vibraciones, mejora la estabilidad y permite un mejor desempeño en vuelos sobre terrenos montañosos o bajo condiciones meteorológicas adversas.

La aeronave tiene capacidad para transportar hasta 13 pasajeros, además de la tripulación, y puede adaptarse rápidamente para diferentes tipos de misiones, desde evacuaciones sanitarias hasta operativos de rescate o transporte de personal especializado.

Una herramienta clave para combatir incendios

El Bell 412 EP es uno de los helicópteros más utilizados en tareas de combate de incendios forestales. Puede equiparse con un sistema Bambi Bucket, un gran recipiente suspendido debajo del fuselaje que permite cargar miles de litros de agua desde ríos, lagunas o embalses para descargarlos sobre los focos ígneos.

Gracias a su autonomía, potencia y capacidad de carga, también es empleado para trasladar brigadistas, bomberos, equipos de emergencia y personal de Protección Civil hacia lugares donde el acceso terrestre resulta prácticamente imposible.

Precisamente, el helicóptero que se accidentó en San Juan participaba de una misión de capacitación relacionada con la respuesta ante incendios forestales cuando ocurrió el siniestro en el departamento Valle Fértil.

La investigación

Si bien el Bell 412 EP es considerado una aeronave confiable y ampliamente utilizada por organismos de emergencia de distintos países, las causas del accidente aún no fueron determinadas.

Ahora serán los organismos competentes los encargados de realizar las pericias sobre los restos de la aeronave, analizar las comunicaciones, las condiciones meteorológicas y toda la información disponible para establecer qué provocó la caída del helicóptero.

Mientras avanza la investigación, San Juan permanece de luto por la pérdida de siete personas que formaban parte de una misión oficial destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios forestales. La tragedia dejó un profundo vacío en la Policía de San Juan, Protección Civil y la Agencia Federal de Emergencias, organismos que perdieron a referentes con una reconocida trayectoria de servicio.