Durante la jornada del lunes feriado, Wanda Nara y Martín Migueles se convirtieron en el centro de todas las miradas en las plataformas digitales. Mientras la conductora ultimaba detalles para comenzar a grabar una nueva emisión de MasterChef Celebrity, decidió encender la cámara de su teléfono celular para registrar un video tipo selfie desde el interior de su camarín.

En la secuencia musicalizada que compartió con sus seguidores, la empresaria se mostraba en primer plano instantes previos a ingresar al estudio de televisión. No obstante, a los pocos segundos de iniciar la grabación, su pareja irrumpió detrás de ella y la sorprendió con un beso, dejando expuesto un tierno momento de su intimidad frente a todos los usuarios.

Esta publicación ocurre en un momento mediático muy particular, justo después de que Mauro Icardi y la China Suárez difundieran diversas postales románticas de su reciente escapada a Uruguay. A lo largo de todo el fin de semana largo, el futbolista y la actriz se exhibieron muy enamorados en sus respectivos perfiles tras haber quedado en el ojo de la tormenta por los últimos escándalos.

Si bien la presentadora evitó escribir mensajes directos o realizar alguna mención explícita hacia su exmarido en el posteo, el momento elegido para difundir estas imágenes despertó todo tipo de especulaciones. De esta manera, con una breve grabación desde su lugar de trabajo y una demostración de afecto genuina, la figura televisiva volvió a poner su presente amoroso en el centro de la escena.