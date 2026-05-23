El Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación llegará a San Juan del 26 al 29 de mayo con una agenda de actividades culturales y educativas destinadas a promover la lectura y acercar propuestas recreativas a estudiantes, docentes y público en general.

La visita se concretará a través de una gestión impulsada por el diputado nacional José Peluc, integrante de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso.

El recorrido comenzará el martes 26 en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, ubicado sobre calle Sarmiento 21 sur, en Capital. En ese espacio se realizará además la entrega de las digitalizaciones del Primer Libro Copiador del museo y de la revista “Sarmiento”, una colección de 16 fascículos que fue restaurada por especialistas de la Biblioteca del Congreso.

Según informaron desde la organización, la revista será devuelta completamente restaurada y con una caja de conservación libre de ácido, mientras que las tareas sobre el Libro Copiador continuarán en proceso dentro de la Biblioteca del Congreso.

La agenda continuará el miércoles 27 en el departamento 25 de Mayo, donde se desarrollarán actividades durante la mañana y la tarde en la plaza principal de Villa Santa Rosa, con participación de escuelas de la zona.

En tanto, el jueves 28 el Bibliomóvil llegará al departamento Sarmiento. Las propuestas se desarrollarán en la plaza Dominguito, ubicada en la villa cabecera de Media Agua.

La visita concluirá el viernes 29 en la Biblioteca Franklin, sobre calle Laprida 63 este, donde también se entregarán materiales restaurados en el marco del Programa Nacional de Recuperación de Documentos Históricos de la Biblioteca del Congreso.

El Bibliomóvil funciona desde 2002 como una biblioteca itinerante que recorre distintos puntos del país con actividades vinculadas a la lectura, la escritura y la producción artística. El colectivo de doble altura cuenta con más de 5.000 libros, computadoras con juegos pedagógicos y espacios preparados para talleres y encuentros culturales.

Durante cada jornada se realizan búsquedas bibliográficas, lectura de poesía, narraciones, análisis de libros y actividades vinculadas a la escritura creativa y los medios digitales. Además, en el exterior del vehículo se desarrollan proyecciones cinematográficas, propuestas artísticas y actividades de narración oral.