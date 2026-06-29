El Teatro del Bicentenario de San Juan recibirá nuevamente a “El Brote”, la reconocida obra de la Compañía Criolla que fue aclamada por el público y la crítica en Argentina y el exterior. La función será el viernes 3 de julio, a las 21:30, en la Sala Principal del teatro.

La propuesta llega nuevamente a la provincia luego de una primera presentación que generó una gran respuesta entre los espectadores. José Meni, responsable de Artística, Producción y Formación del Teatro del Bicentenario, explicó que el regreso surgió a partir del pedido del público y del impacto que tuvo la obra en su primera visita.

“Es una obra que invita mucho a la reflexión. Tiene una destreza actoral enorme de Roberto Peloni y un texto exquisito de Emiliano Dionisi”, destacó Meni.

La obra está protagonizada por Roberto Peloni, uno de los artistas más reconocidos del teatro argentino, ganador de premios como el Konex de Platino, Hugo de Oro y ATINA. La dramaturgia y dirección están a cargo de Emiliano Dionisi, referente de la escena contemporánea.

Una obra que cuestiona los límites entre la vida y el escenario

“El Brote” propone un recorrido por la mente de un actor que comienza a perder la frontera entre su vida personal y la ficción teatral. A través de la historia, la obra plantea una pregunta central: qué lugar ocupa cada persona dentro del relato de su propia vida.

Desde su estreno en 2023, el espectáculo recibió múltiples reconocimientos y nominaciones, entre ellos premios ACE, Estrella de Mar, Teatro XXI, Trinidad Guevara y distinciones internacionales.

Además, la producción realizó presentaciones en distintos escenarios del país y del exterior, con funciones en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Una elección especial por los 10 años del Teatro del Bicentenario

Meni explicó que la incorporación de “El Brote” a la programación anual tiene un significado especial, ya que forma parte de la celebración por el décimo aniversario del Teatro del Bicentenario.

“Cuando empezamos a armar la programación de los 10 años aparecieron grandes títulos que habían pasado por nuestras temporadas anteriores, y El Brote fue una de esas joyas del teatro argentino”, señaló.

El responsable del área artística también resaltó que la obra tiene una característica particular por su cercanía con el público: “Es una obra íntima, donde la conexión con el artista es muy fuerte”.

Entradas y propuestas del Teatro del Bicentenario

Las entradas para la función tienen valores de $40.000, $35.000 y $30.000, y pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario o a través de TuEntrada.com. Además, hay un descuento lanzamiento del 20% utilizando el código “ELBROTE”.

Desde el teatro también invitaron a la comunidad a acercarse durante esta temporada, no solo para disfrutar de los espectáculos sino también de otras actividades como visitas guiadas gratuitas y propuestas culturales para diferentes edades.

“El Brote” se presenta como una oportunidad para reencontrarse con una obra que combina actuación, reflexión y una mirada profunda sobre la relación entre la ficción y la realidad.