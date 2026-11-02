Desamparados y Atlético Minero disputarán la final del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol el próximo jueves 5 de noviembre. El encuentro comenzará a las 21:30 en el Estadio Bicentenario, donde ambos equipos buscarán quedarse con el segundo campeonato de la temporada.

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación de la definición, aunque todavía no informó cómo estarán distribuidas las ubicaciones para los públicos de ambos clubes ni los precios de las entradas. Esos detalles deberán ser comunicados por la organización en los próximos días.

Cómo llegaron los finalistas

Atlético Minero consiguió su lugar en la final después de eliminar a Alianza en una definición por penales que terminó 5-4. Durante los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos habían empatado 2-2.

Por su parte, Sportivo Desamparados obtuvo la clasificación tras vencer por 3-0 a Marquesado. De esta manera, el Puyutano tendrá la posibilidad de quedarse con el Clausura y buscar el título de la temporada frente al conjunto minero.

Qué se define en el Estadio Bicentenario

La final tendrá un valor especial para Atlético Minero, que ya se consagró campeón del Torneo Apertura. Si consigue ganar el Clausura, se quedará directamente con el título del Oficial 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

En cambio, si Desamparados se impone en la final, ambos equipos volverán a enfrentarse en una superfinal para definir al campeón anual. Por eso, el encuentro del jueves será determinante para conocer si la temporada termina con la consagración de Minero o con una nueva definición entre los dos finalistas.