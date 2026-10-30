Zaira Nara relató una insólita situación que vivió junto a Jakob Von Plessen mientras tomaban mate en el jardín de su estudio. Un grupo de adolescentes confundió al empresario con Santiago Bauleti, conocido como “Baulo”, y le gritó desde el otro lado de una medianera.

La escena ocurrió dentro de un barrio privado y tuvo como testigo a Viggo, uno de los hijos que la conductora tuvo con Von Plessen. Durante una charla con El Pollo Álvarez y Bauleti en DGO Stream, Nara contó que los jóvenes pasaron cerca de la vivienda y comenzaron a llamar al panelista.

“No saben lo que nos pasó el otro día, a Jakob y a mí. Estábamos tomando unos mates en el jardín de mi estudio y, de repente, pasan unos adolescentes y gritan: ‘¡Baulo!’”, relató.

Zaira explicó que la presencia de su hijo hizo que intentara evitar una situación incómoda. “Adentro del barrio privado, ¿entendés? Los pendejos desubicados gritan: ‘¡Baulo!’. Y de repente estábamos con Vigo”, contó.

Para continuar con la broma, la modelo le pidió a su hijo que saludara a los adolescentes que estaban del otro lado de la medianera. “Entonces, para que Vigo no se ponga incómodo, le digo: ‘Vigo, andá a saludarlos’”, relató.

Según explicó, el niño está acostumbrado a que sus compañeros le pregunten si conoce a Baulo. “Vigo está acostumbrado a que en el colegio le griten: ‘¿Y Baulo? ¿Lo conocés a Baulo?’”, sostuvo.

Luego, Nara decidió seguir el juego y le indicó a su hijo que les dijera a los jóvenes que el panelista estaba allí. “Entonces le digo: ‘Vigo, deciles que está Baulo acá’. Vigo les dice: ‘¡Está acá Baulo!’”, contó.

Jakob Von Plessen observaba la situación de espaldas a la medianera y llevaba puesta una boina. Ese detalle hizo que los adolescentes intentaran identificarlo entre los arbustos.

“Jakob estaba con boina. Siempre la boina. Vigo les dice: ‘Es el de boina’. Y los pibes respondían: ‘Mentira, me estás mintiendo, no es Baulo’”, recordó Zaira.

La confusión terminó con una frase que provocó risas entre quienes estaban presentes. “Los pibes dicen: ‘Pero estás hecho mierda, Baulo’”, relató la conductora.

Zaira Nara habló de su reconciliación

Días atrás, Zaira Nara también contó cómo es la relación que mantiene actualmente con Jakob Von Plessen, después de 4 años de distancia. La modelo explicó que retomaron el vínculo, pero que no volvieron a convivir.

Nara señaló que ambos conservan vidas independientes y que esa dinámica les resulta cómoda. “La verdad es que los 2 viajamos mucho porque tenemos vidas muy independientes”, afirmó.

La conductora explicó que la organización que construyeron durante la separación les permitió establecer nuevos acuerdos. “Con los viajes que tenemos, con la vida que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’”, relató.

Zaira y Von Plessen son padres de Malaika y Viggo. Por el momento, mantienen sus espacios personales y no planean compartir una vivienda.