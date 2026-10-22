San Juan recibe desde este viernes tres jornadas de BMX Racing con más de 400 pilotos, 46 categorías y representantes de distintos países en la pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson. En diálogo con el programa Te lo Tengo que Decir, de HUARPE TV, el presidente de la institución, Diego Vázquez, destacó la importancia de la competencia y confirmó que las pruebas internacionales otorgarán puntos para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

“Hay 46 categorías que van desde camicleta hasta las categorías elite, que son los mayores, con un poquito más de 450 corredores de diferentes edades, entre varones y mujeres”, explicó el dirigente. La programación incluye este viernes 23 de octubre la novena fecha del Campeonato Argentino, el sábado la Copa Iberoamericana y el domingo la final de la Copa Latinoamericana.

Una pista de 420 metros y velocidades de hasta 60 kilómetros por hora

Vázquez describió las características del circuito de Rawson, que tiene entre 400 y 420 metros de extensión y un partidor de seis metros de altura. El trazado incluye un primer salto de 14 metros y sectores de curvas que exigen velocidad, técnica y concentración.

“Calculan que más de 50, 60, los chicos grandes pasan por acá”, comentó al referirse a las velocidades que alcanzan los pilotos durante la competencia. Además, detalló que todas las categorías utilizan el mismo recorrido, aunque largan de acuerdo con sus edades y horarios para evitar que demasiados corredores coincidan en la pista.

Chalo Molina y el camino hacia los Juegos Olímpicos

Uno de los principales atractivos de la competencia será la presencia del sanjuanino Gonzalo "Chalo" Molina, además de Ezequiel Torres y otros integrantes de la selección argentina mayor. Vázquez puso el foco en el valor deportivo de la fecha y expresó su expectativa por el rendimiento de los representantes locales.

“Esperemos que Chalo tenga los resultados que busca para ir sumando los puntitos para llegar a los Juegos Olímpicos”, señaló el presidente del club durante la entrevista. También recordó que el ciclo olímpico ya comenzó con la fecha anterior de la Copa Latinoamericana, disputada en Lima, Perú.

El dirigente explicó que habrá corredores de Panamá, Chile, Brasil y Bolivia, entre otras delegaciones, aunque algunos pilotos internacionales de renombre no podrán participar por los costos del viaje y la coincidencia con la final de la Copa del Mundo de Supercross en Florida. Según indicó, los representantes argentinos que compitan en Rawson viajarán posteriormente a Estados Unidos para disputar esa cita.

Cómo iniciarse en el bicicross en San Juan

Vázquez también invitó a quienes nunca practicaron la disciplina a acercarse a las escuelitas de iniciación que funcionan en el club. Según explicó, hay actividades los lunes, miércoles y viernes, además de entrenamientos los martes, jueves y sábados a partir de las 18.

“Lo único que tienen los chicos es traer un guantecito para protegerse las manos, un casquito y una bici que no tenga frenos adelante”, explicó. El club ofrece dos semanas de prueba para que los interesados conozcan el deporte antes de decidir si continúan con la actividad.

Entradas y horarios para el fin de semana

El Campeonato Argentino tendrá su inauguración este viernes a las 9 y las competencias comenzarán a las 9:20, con actividad prevista hasta aproximadamente las 15, según estimó el dirigente. Durante el fin de semana se completará el calendario con las pruebas internacionales que reunirán a corredores de distintas edades y nacionalidades.

El abono para las tres jornadas cuesta $30.000 y la entrada diaria tiene un valor de $15.000, con venta presencial en las puertas del Club Bicicross San Juan, ubicado en calle Lemos y Saldaño, Rawson. Los jubilados que presenten su carnet y los niños menores de 10 años tendrán ingreso gratuito, mientras que el estacionamiento cuesta $10.000 por día.

La organización está a cargo del Club Bicicross San Juan, con fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y el acompañamiento del Gobierno provincial. La invitación de Vázquez es a acercarse a la pista para conocer el bicicross y acompañar a los representantes sanjuaninos en una competencia que combina proyección internacional y puntos para el ciclo olímpico.