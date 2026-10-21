San Juan se prepara para recibir tres jornadas de BMX Racing con la disputa de las Copas Iberoamericana y Latina y la novena fecha del Campeonato Argentino de Bicicross. Del viernes 23 al domingo 25 de octubre, la pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, reunirá a más de 400 pilotos y participantes de 12 países.

Para quienes quieran asistir al evento, el abono para las tres jornadas tendrá un valor de $30.000, mientras que la entrada diaria costará $15.000. La venta será exclusivamente presencial y comenzará este jueves 22 de octubre, durante los entrenamientos previstos para los pilotos, de 13 a 19:20.

Dónde comprar las entradas y cuáles son los precios

El expendio se realizará en las puertas del Club Bicicross San Juan, ubicado en la intersección de Manuel Lemos y Chino Saldaño, en Rawson. Los interesados podrán optar por el abono para todo el fin de semana o adquirir una entrada para la jornada que deseen presenciar.

Los jubilados tendrán ingreso gratuito, mientras que los niños a partir de los 10 años deberán abonar entrada. Además, quienes concurran en vehículo deberán tener en cuenta que el estacionamiento tendrá un costo diario de $10.000.

Más de 400 pilotos y representantes de 12 países

La convocatoria deportiva contará con más de 400 pilotos y participantes, entre ellos 80 representantes sanjuaninos que competirán ante corredores de distintos puntos del país y del exterior. La lista de delegaciones internacionales incluye a Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, Perú, España, Panamá y Costa Rica, además de Argentina.

Las Copas Iberoamericana y Latina tendrán un atractivo adicional, ya que otorgarán puntos para el ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De esta manera, la competencia en Rawson reunirá a deportistas que buscarán sumar puntos en el camino hacia la cita olímpica.

Tres jornadas de BMX Racing en Rawson

La organización está a cargo del Club Bicicross San Juan, con la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y el auspicio principal del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan. La programación reunirá pruebas internacionales y nacionales durante tres días consecutivos.

La invitación está abierta para que el público se acerque a la pista y acompañe a los pilotos locales en una cita de relevancia para el BMX Racing. La combinación de velocidad, competencia internacional y presencia sanjuanina será uno de los principales atractivos del fin de semana deportivo.