Boca Juniors se prepara para un partido clave ante Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores, y el entrenador Claudio Úbeda ya tiene en mente el equipo titular para jugar en Brasil. La idea principal es mantener la base que viene de conseguir una victoria resonante en el Superclásico.

El probable once que pondría el DT sería con Leandro Brey en el arco; una defensa conformada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en el mediocampo Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; más adelantado Tomás Aranda; y en ataque la dupla Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

La decisión de repetir la estructura responde al buen presente del equipo, que llega en racha positiva tanto en el torneo local como en el plano internacional. Boca ya suma dos triunfos en la fase de grupos y un nuevo resultado favorable lo dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final.

El encuentro ante Cruzeiro será exigente no solo por la jerarquía del rival, sino también por la condición de visitante y el contexto del grupo, donde cada punto resulta determinante. En ese escenario, Úbeda apuesta por un equipo equilibrado, con experiencia en el mediocampo y peso ofensivo para golpear en momentos clave.

Con este panorama, el Xeneize afronta uno de los compromisos más importantes de la etapa inicial del torneo, con la posibilidad de encaminar su clasificación y consolidar el buen momento futbolístico que atraviesa.