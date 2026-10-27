El Boleto Educativo Gratuito comienza a mostrar resultados concretos dentro de las escuelas sanjuaninas. Entre 2024 y 2025, las inasistencias de estudiantes del nivel secundario disminuyeron un 39,13%, al pasar de 38.931 a 23.697 faltas. Desde el Ministerio de Educación consideran que la gratuidad del transporte permitió eliminar una de las dificultades económicas que incidían en la asistencia y, en consecuencia, fortalecer la permanencia dentro del sistema.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, volvió a poner el foco en el impacto de esta política durante una actividad oficial en Santa Lucía. Para la funcionaria, garantizar que el estudiante pueda llegar diariamente a la escuela es una de las herramientas utilizadas para prevenir que las ausencias reiteradas terminen convirtiéndose en abandono.

“Esta política ayudó de forma real a combatir la deserción escolar en la provincia”, sostuvo Silvia Fuentes a DIARIO HAURPE referirse al efecto que tuvo la gratuidad del transporte.

Los números muestran una reducción de 15.234 inasistencias entre ambos períodos. Si bien la estadística no representa directamente una caída del 39% en la deserción, sí constituye uno de los indicadores que Educación utiliza para medir la presencia y continuidad de los alumnos.

El transporte dejó de definir la asistencia

Antes de la implementación del boleto gratuito, una de las situaciones detectadas por las autoridades educativas era que algunos estudiantes dejaban de asistir hacia determinados momentos del mes porque las familias ya no podían afrontar diariamente el costo de los pasajes.

El programa comenzó a funcionar en abril de 2025 y permitió que estudiantes y docentes pudieran utilizar el transporte público sin que el gasto condicionara su llegada a las instituciones.

La problemática adquiere una relevancia particular en Secundaria, donde los estudiantes suelen trasladarse de manera independiente y las faltas reiteradas pueden convertirse en una primera señal de dificultades en la trayectoria educativa.

Por eso, la estrategia provincial no se limita al boleto. Educación también fortaleció el seguimiento dentro de las propias instituciones para identificar rápidamente a quienes comienzan a ausentarse.

“Ellos son quienes, de primera mano, ven si los chicos faltan y cuántas veces por semana”, explicó Fuentes sobre el trabajo que realizan preceptores y secretarios.

Alertas antes de que el alumno abandone

Ese seguimiento se complementa con Eduge, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa, una plataforma que permite registrar inasistencias y observar la evolución de cada trayectoria escolar.

La finalidad es que una acumulación de faltas no pase inadvertida. Cuando aparecen señales de riesgo, pueden intervenir autoridades escolares, gabinetes interdisciplinarios y las propias familias antes de que el vínculo del estudiante con la institución se pierda.

La Provincia también desarrolla programas como Transformar la Secundaria, Comprendo y Aprendo y el Fortalecimiento Escolar Gratuito, destinados a acompañar dificultades pedagógicas que también pueden incidir en la continuidad escolar.

De esta manera, el boleto funciona como una pieza de un esquema más amplio. Garantiza la llegada a la escuela, mientras que las herramientas de seguimiento intentan sostener al estudiante una vez dentro del sistema.

La reducción del 39,13% en las inasistencias aparece como uno de los resultados más concretos de ese proceso. El próximo desafío será determinar cuánto de esa mayor presencia consigue traducirse, a largo plazo, en una disminución efectiva del abandono escolar.