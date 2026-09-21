El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que este lunes 21 de septiembre el Boleto Escolar Gratuito funcionará con normalidad, de acuerdo con el esquema habitual establecido de lunes a viernes durante el período de clases. De esta manera, el beneficio mantendrá las condiciones de uso correspondientes al sistema escolar.

Desde el organismo provincial recordaron que el boleto cuenta con condiciones horarias propias, vinculadas al horario de cursado de los estudiantes. Estas condiciones continuarán vigentes este lunes, según las franjas establecidas para el período de clases.

Las condiciones habituales

Los estudiantes podrán utilizar el beneficio durante la jornada del lunes conforme a los horarios correspondientes al cursado habitual. El esquema será el mismo que funciona de lunes a viernes durante el período de clases.

De esta manera, el Boleto Escolar Gratuito continuará operativo este lunes 21 de septiembre bajo las condiciones habituales del sistema. El Ministerio de Gobierno remarcó que se mantienen las franjas horarias vinculadas al cursado de cada estudiante.