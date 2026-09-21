Más de 35 escuelas de educación especial de San Juan participaron de una nueva edición de la Noche de Boliche Inclusivo, una propuesta recreativa destinada a estudiantes y jóvenes con discapacidad. La actividad se realizó en un boliche de Capital y reunió a delegaciones de instituciones de gestión estatal y privada.

La iniciativa fue impulsada por la Escuela de Educación Especial ARA General Belgrano, de San Martín, y contó con el acompañamiento del Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Especial. Con el paso de las ediciones, la propuesta se transformó en un encuentro esperado por estudiantes de distintos puntos de la provincia.

Música, baile y una pista adaptada

La jornada se desarrolló de 18 a 21 y estuvo especialmente preparada para que los participantes pudieran disfrutar de una experiencia similar a una salida de boliche, pero dentro de un entorno seguro y accesible.

Durante el encuentro hubo luces, sonido de alta fidelidad, pista de baile, animación en vivo y la presentación de una banda musical. El objetivo fue generar un espacio de recreación y encuentro que permitiera a los jóvenes compartir con sus compañeros y disfrutar de una actividad fuera del ámbito escolar.

Participaron escuelas de distintos departamentos

La convocatoria alcanzó a instituciones de diferentes puntos de San Juan. Además de las escuelas de Capital y otros departamentos del área metropolitana, participaron delegaciones de Calingasta, Jáchal, Valle Fértil, Iglesia y Sarmiento.

La propuesta está dirigida a estudiantes y jóvenes desde los 13 años que concurren a escuelas de educación especial, centros de día y centros educativos terapéuticos.

Una propuesta que busca fortalecer la inclusión

Desde el Ministerio de Educación señalaron que el acompañamiento a esta iniciativa forma parte de las acciones orientadas a favorecer la participación y la inclusión social de estudiantes y jóvenes con discapacidad.

La Noche de Boliche Inclusivo propone así un espacio recreativo especialmente adaptado, donde bailar, encontrarse y compartir una experiencia de entretenimiento junto a otros jóvenes. La actividad busca que la participación y el disfrute también formen parte de las experiencias que se desarrollan más allá de las aulas.