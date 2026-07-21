El bolso de emergencia que recomiendan para viajar ante riesgo de temporales

Con la llegada del invierno y la posibilidad de nevadas, bajas temperaturas y cortes de ruta en los pasos cordilleranos, Vialidad Nacional recomienda contar con un bolso de emergencia puede marcar la diferencia ante una situación imprevista. La recomendación apunta especialmente a quienes viajan con niños y adultos mayores, los grupos más vulnerables al frío extremo y a las largas esperas.

El kit sugerido busca garantizar abrigo, hidratación, alimentación y elementos básicos para atravesar varias horas sin asistencia en caso de quedar varados por un temporal.

La opción económica: aprovechar lo que ya hay en casa

Para quienes no desean realizar un gasto extra, la propuesta es armar un bolso con elementos cotidianos que pueden resultar fundamentales.

Entre ellos se destacan mantas polares para cada integrante de la familia, bolsas de consorcio para improvisar un aislante o impermeable, un termo con agua caliente, al menos tres litros de agua mineral, alimentos de alto aporte energético como galletitas, chocolates, frutos secos y barritas de cereal.

También se recomienda llevar una muda completa de ropa seca para cada niño, la medicación habitual de los adultos mayores con dosis adicionales para 48 horas, papel higiénico o servilletas, además de una linterna con pilas nuevas y repuestos.

El kit premium para condiciones extremas

Quienes frecuentan la alta montaña pueden optar por un equipo más completo, pensado para situaciones de mayor exigencia. Entre los elementos recomendados figuran mantas térmicas de emergencia de Mylar, bolsas de dormir para temperaturas bajo cero, calentadores químicos para manos y pies, una pala plegable para nieve, alimentos autocalentables, filtros o pastillas potabilizadoras de agua, un powerbank de alta capacidad con panel solar, linternas frontales LED, balizas magnéticas para señalización y un botiquín ampliado con oxímetro, tensiómetro y materiales de primeros auxilios.

La regla más importante

Uno de los consejos principales de Vialidad Nacional es que el bolso de emergencia nunca debe viajar en el baúl. La recomendación es ubicarlo dentro del habitáculo, debajo de un asiento o al alcance de los ocupantes. En caso de un choque, de que el baúl quede bloqueado o de que el vehículo quede atrapado por la nieve, acceder rápidamente al kit puede ser fundamental para proteger la salud de quienes viajan.

Antes de emprender un viaje por la cordillera, además, se aconseja consultar el estado de las rutas, verificar el pronóstico del tiempo y asegurarse de que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones para enfrentar las bajas temperaturas.