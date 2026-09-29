El boom de la moda circular: cómo funciona y por qué cada vez se suma más gente

El consumo de indumentaria atraviesa un cambio profundo motivado por la búsqueda de precios accesibles y el cuidado del medio ambiente. La moda circular dejó de ser una opción secundaria para convertirse en una alternativa cada vez más elegida en el mercado actual. Este modelo propone dar una segunda vida a las prendas guardadas, permitiendo acceder a productos de marcas reconocidas por $15000 o $20000, valores que representan apenas un 50% o menos de su precio original en los comercios tradicionales.

La experiencia de compra en este sector se distingue por la variedad de productos únicos que ingresan de manera constante. Entre los artículos más solicitados por los clientes se encuentran los tapados de abrigo, las carteras, el calzado de buena confección y las piezas de diseño de autor. Además, el público masculino ha sumado una presencia cada vez mayor en este circuito, buscando opciones prácticas y económicas para su vestuario diario.

El proceso no solo beneficia a quienes compran, sino también a quienes deciden entregar la ropa que ya no utilizan. Vender las piezas que quedaron en desuso permite liberar espacio en el hogar y generar un ingreso extra de dinero que ayuda a la economía familiar. Sobre esta filosofía de desapego, Marisol Novillo reflexiona: "Para mí la moda circular tiene que ver con dar una segunda oportunidad a la ropa que tenés en casa. Pensar que la ropa que guardás, que quisiste y que tiene una historia para vos, no termina arrumbada en un placard, sino que sale para seguir viviendo en otra persona".

Para consolidar esta tendencia, los comercios del rubro aplican una revisión detallada de cada artículo antes de ponerlo a la venta. Controlan costuras, cierres, botones y telas con el fin de garantizar un estado óptimo. La transparencia al mostrar fotografías reales y especificar medidas exactas resulta fundamental para generar confianza en los consumidores y afianzar este cambio cultural.