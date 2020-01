El boxeador "Hiena" Barrios fue dado de alta y declaró ante fiscal por ataque en Capilla del Monte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El boxeador Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios fue dado de alta hoy del hospital en el que se encontraba internado en la localidad cordobesa de Capilla del Monte tras ser atacado de una cuchillada cuando festejaba el año nuevo con sus familiares y amigos, tras lo cual concurrió a declarar ante una fiscal y confirmó que el agresor le robó sus pertenencias, informaron fuentes judiciales.



Barrios fue dado de alta esta mañana del hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla y luego prestó testimonio ante la fiscal de Instrucción y Competencia Múltiple de la ciudad de Cosquín que está a cargo de la causa, Paula Kelm.



"Se le tomó declaración y en la causa ya no lo necesito", salvo que quiera constituirse como querellante a través de su abogado, precisó la funcionaria judicial al referirse a la situación procesal del pugilista.



En tanto, el abogado de Barrios, Luis Rivera, aseguró a la prensa que el boxeador declaró ante la fiscal y confirmó que el agresor, quien ya fue detenido, "se apoderó de su billetera, dinero, celular, aprovechó esa situación confusa para agarrar cosas de Rodrigo".



Según la declaración del boxeador, tras robarle sus pertenencias, el agresor escapó del lugar, pero luego fue detenido por la policía.



"No habían tenido ningún episodio previo, pasaron normalmente el día de año nuevo ahí en un lugar en común. El agresor es oriundo de Córdoba y lo conocía de ese lugar, no habían tenido ningún episodio previo. Lo atacó de atrás, podía haberle producido un daño mayor", agregó el letrado.



La fiscal a cargo de la pesquisa explicó que entre ayer y hoy se tomaron varios testimonios a personas que participaron de la reunión festiva de Fin de Año en donde ocurrió el ataque.



En cuanto a la situación de agresor, que fue identificado por la policía como Ramón Icardo (31), hoy será formalmente notificado de la imputación por el delito de "robo calificado por el uso de armas", y que a tal efecto se le pedirá que designe un representante legal, y que una vez que se cumpla con ese trámite procesal será trasladado hasta una dependencia carcelaria, que podría ser en Cruz del Eje o en la localidad de Bouwer y que en el transcurso de la próxima semana será indagado, detalló la fiscal Kelm.



Icardo apuñaló a Barrios con una cuchilla 'tipo carnicera' en la madrugada de ayer en un complejo de cabañas ubicado en calle Hipólito Yrigoyen al 800, camino a El Zapato, mientras el boxeador festejaba el Año Nuevo con familiares y amigos.



Los investigadores desconocían hasta esta tarde el móvil de la agresión que le ocasionó a "La Hiena" heridas cortantes el pecho, en el costal, espalda y brazo derecho, por el cual debió recibir las primeras curaciones en el Hospital Municipal Américo Luqui de Capilla del Monte, y posteriormente fue derivado al Hospital Domingo Funes, en la localidad de Santa María de Punilla, donde permaneció internado hasta hoy.



El abogado Rivera había asegurado por la mañana que de acuerdo a como se dio el ataque hubo un "intento de asesinar" a su cliente.



"Desde nuestro punto de vista es un caso de homicidio en grado de tentativa, el atacante no logró el cometido final por la gente que estaba ahí e intervino y logró sacarlo, porque Rodrigo ya estaba en el suelo y no tuvo acción de defensa", dijo.



Rivera consideró hay una "una situación confusa, no entendemos cómo estaba él (agresor) en ese transcurso de la noche, si había consumido alguna sustancia y eso lo llevó a cometer esta acción delictiva".