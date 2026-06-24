El Mundial 2026 sumó un capítulo tan insólito como polémico luego de que el reconocido brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam anunciara que realizará nuevos rituales para beneficiar a los seleccionados africanos que continúan en competencia. El personaje se hizo famoso años atrás por atribuirse la lesión que dejó fuera de una Copa del Mundo al delantero inglés Harry Kane y ahora volvió a captar la atención internacional con nuevas declaraciones.

Bonsam, uno de los hechiceros más conocidos de Ghana, aseguró que ya trabaja en ceremonias espirituales destinadas a favorecer a los equipos africanos durante el certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Según sostuvo, sus prácticas buscan fortalecer la energía de los futbolistas y aumentar las posibilidades de éxito de los representantes del continente.

Las afirmaciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales y medios internacionales, donde muchos recuerdan que el brujo alcanzó notoriedad durante el Mundial de Brasil 2014. En aquella oportunidad aseguró haber realizado un ritual contra Kane, quien finalmente sufrió problemas físicos que lo dejaron fuera de la competencia, aunque nunca existió evidencia que respaldara semejante relación.

Más allá de las creencias populares, especialistas y dirigentes deportivos descartan cualquier influencia real de este tipo de prácticas sobre el rendimiento de los jugadores. Sin embargo, en varios países africanos las tradiciones espirituales mantienen una fuerte presencia cultural y suelen estar vinculadas al deporte, especialmente al fútbol.

El propio Bonsam afirmó que su objetivo es ayudar a que una selección africana logre una actuación histórica en el Mundial. Aunque evitó precisar qué equipos recibirán su apoyo, aseguró que continuará realizando ceremonias durante el desarrollo del torneo.

La historia volvió a instalar el debate entre superstición y deporte, un fenómeno que acompaña al fútbol desde hace décadas. Amuletos, cábalas, promesas y rituales forman parte del folclore de muchos equipos y fanáticos alrededor del mundo, aunque sin respaldo científico que demuestre incidencia alguna en los resultados.

Mientras las selecciones africanas buscan avanzar en la Copa del Mundo por mérito propio dentro del campo de juego, las declaraciones del brujo ghanés agregan un condimento pintoresco a una competencia que, además de goles y emociones, también suele dejar espacio para historias tan curiosas como extravagantes.