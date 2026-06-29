El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, sigue sumando historias insólitas fuera del campo de juego. En las últimas horas volvió a tomar notoriedad el espiritista ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien aseguró haber realizado predicciones y supuestas intervenciones místicas en distintos partidos del torneo.

Bonsam, conocido por declaraciones llamativas en ediciones anteriores de la Copa del Mundo, afirmó en esta ocasión que su “energía” estará del lado de Cabo Verde en el cruce ante la Selección argentina. Según versiones difundidas por distintos medios internacionales, el espiritista sostuvo que Argentina no avanzará a la siguiente fase.

La figura de Bonsam se hizo popular en el Mundial de Brasil 2014, cuando aseguró haber influido en el estado físico de Cristiano Ronaldo durante la previa del partido entre Portugal y Ghana. Años más tarde, también volvió a aparecer en la antesala de competencias internacionales con predicciones vinculadas a figuras como Harry Kane.

En esta nueva aparición, el foco volvió a estar puesto en la Selección argentina y en Lionel Messi, aunque por el momento no trascendió si el espiritista dirigirá alguna “acción” específica contra el capitán albiceleste o si se trata únicamente de una predicción simbólica.

Las declaraciones generaron repercusión en redes sociales y medios internacionales, donde suelen circular este tipo de historias vinculadas al folklore del fútbol. Si bien no tienen sustento deportivo, aportan un componente de superstición y espectáculo en la previa de los partidos más esperados del Mundial.

Mientras tanto, la Selección argentina continúa su preparación para el encuentro ante Cabo Verde, en el que parte como favorita, aunque con la atención puesta tanto en lo futbolístico como en el clima que rodea al torneo.