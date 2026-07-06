El chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam, conocido popularmente como el “brujo ghanés”, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de desmentir públicamente versiones que circularon en redes sociales sobre supuestas declaraciones en contra de Lionel Messi y la Selección argentina.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, Bonsam negó haber realizado comentarios negativos contra el capitán argentino y aseguró que las publicaciones que se difundieron fueron sacadas de contexto o directamente falsificadas.

“A quienes están difundiendo la noticia falsa de que dije que iba a eliminar a Messi, les digo que eso es mentira. Nunca dije eso. Messi es mi amigo. Lo quiero mucho. Todo eso es una noticia falsa”, expresó de manera categórica durante el vivo.

El referente espiritual insistió en que nunca tuvo intenciones de perjudicar al jugador argentino ni al seleccionado nacional, y cuestionó la veracidad de las publicaciones que lo vinculan con esas declaraciones.

“Todo lo relacionado con Argentina fue una noticia falsa. Nunca dije que quería perjudicar a Messi. ¿Cómo podría decir algo así y luego publicar en mi Facebook que le deseo lo mejor?”, sostuvo, al remarcar que mantiene mensajes de apoyo hacia el futbolista.

Bonsam también apuntó contra la circulación de contenido en redes sociales y afirmó que la versión viralizada forma parte de una distorsión de sus publicaciones originales. En ese sentido, pidió que se verifiquen las fechas y los registros de sus redes para comprobar lo que realmente dijo.

“Si realmente hubiera querido perjudicar a Argentina, no estaría escribiendo mensajes de apoyo. Todo eso es mentira, es fake news”, agregó.

En otro tramo de sus declaraciones, el chamán habló sobre su actividad espiritual y aseguró que recibe importantes sumas de dinero por sus “trabajos”, además de describir la fuerte interacción que mantiene en sus transmisiones en vivo.

Según indicó, algunas personas le han enviado sumas que van desde los 7.000 hasta los 12.000 dólares en el marco de su actividad, lo que también forma parte de su creciente exposición pública en redes sociales.