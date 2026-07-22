El brutal temporal en Chile dejó a más de 100.000 personas aisladas

Chile atraviesa una crisis climática sin precedentes tras un violento temporal que afecta principalmente al norte del país. Según los reportes oficiales de Senapred, el fenómeno meteorológico ya provocó el fallecimiento de 10 personas, mientras que otras cuatro permanecen desaparecidas y 17 resultaron heridas. El impacto se extiende por 10 de las 16 regiones nacionales, golpeando con especial fuerza a zonas desérticas que no suelen registrar este tipo de precipitaciones.

El viceministro del Interior, Máximo Pavez, describió la situación al señalar que las lluvias fueron "anormales y extremas" y detalló que en apenas una hora cayó el volumen de agua correspondiente a todo un mes. En las regiones de Coquimbo y Atacama, el desborde de ríos y el barro destruyeron 2.200 viviendas y dejaron a 2.400 damnificados. Actualmente, más de 100.000 personas se encuentran aisladas por el bloqueo de caminos en áreas rurales y localidades como Río Hurtado.

Ante la magnitud del desastre, el presidente José Antonio Kast decretó el estado de catástrofe por 30 días en la provincia de Huasco y en Coquimbo para acelerar la asistencia militar. La intendenta de La Serena, Daniela Norambuena, graficó la gravedad del panorama al advertir que "Ya pasó de la emergencia a la catástrofe". Por su parte, el gobernador Cristóbal Juliá confirmó que la magnitud del evento "superó con creces" el antecedente histórico de 1997, registrándose acumulados superiores a los 200 mm.

El fenómeno comenzó el 15 de julio en el sur y avanzó hacia el norte, impulsado por un sistema frontal que interactuó con el Fenómeno de El Niño y los llamados ríos atmosféricos. En Valparaíso, el temporal causó cuatro muertes, miles de evacuados y daños en más de 5.500 viviendas.

En el presente, 118.000 usuarios siguen sin suministro eléctrico y las clases se encuentran suspendidas en Copiapó, Huasco y Coquimbo. Las ráfagas de viento alcanzaron los 100 km/h y obligaron a restringir actividades portuarias, mientras que el desborde del río Elqui dañó infraestructura clave y afectó la provisión de agua potable. Los meteorólogos advierten sobre la llegada de nuevos sistemas frontales en los próximos días.