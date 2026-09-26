Bajo la dirección artística de Federico Fernández, la compañía independiente desembarca este domingo 27 de septiembre en el Cine Teatro Municipal. La propuesta combina clásicos internacionales, obras neoclásicas y estrenos coreográficos sobre la música de Astor Piazzolla.









La propuesta artística, que estará conducida por el Primer Bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón, se estructura en dos bloques temáticos dentro de una función de entre 80 y 90 minutos de duración.

El primer segmento abarca fragmentos del repertorio clásico y neoclásico como "El Corsario", "Coppélia", "El Talismán" y el "Rubik", montado especialmente para la agrupación.

La segunda parte estará dedicada a los éxitos musicales de Astor Piazzolla —con piezas que incluyen "Libertango" y "Adiós Nonino", entre otras— a través de coreografías exclusivas que tendrán su estreno en la provincia.

El elenco convocado para esta gira está integrado por figuras de la danza nacional pertenecientes a la planta del Teatro Colón. Junto a Fernández actuará Rocío Agüero, primera figura del coliseo porteño, además de los bailarines Nicolás Cianca, Mora Capazzo, Romina García Vázquez, Leónidas Adarmes y Antonio Levoran Pons.

La misión del BAB

Buenos Aires Ballet nació en 2015 como un proyecto independiente destinado a federalizar el acceso a la danza en escenarios de todo el país mediante un formato de gala en sus presentaciones.

Sobre esta trayectoria, Fernández explicó a DIARIO HUARPE que la iniciativa responde a una demanda sostenida: "Lo que nos damos cuenta es que hay necesidad de ver ballet. Vamos a todos lados, desde salas muy pequeñas hasta teatros de mayor envergadura; bailamos de la misma forma en cualquier lugar porque nuestro impulso es conectarnos con el público".

En relación con el entrenamiento diario y las exigencias físicas del elenco, el director destacó que la clave del rendimiento reside en la disciplina constante, el trabajo kinésico y la alimentación integral, sumados a un proceso riguroso de ensayo previo. "Cuando tenemos un buen proceso de trabajo previa elaboración, la función se disfruta de forma más concreta, sea un clásico como El lago de los cisnes o un drama más teatral como Manon", señaló.

Formado de manera privada con los maestros Katty Gallo y Raúl Candal en la Fundación Julio Bocca, Fernández se integró al Ballet Argentino a los 14 años antes de incorporarse al Ballet Estable del Teatro Colón en 2004 y recibir el Premio Konex en 2019.

Respecto a su visión institucional, el bailarín ratificó la responsabilidad que asume como integrante del circuito cultural del Estado: "Al trabajar en un teatro público como el Colón, entiendo que debo devolverle a la gente lo que le corresponde por derecho, y con una compañía independiente como BAB busco llevar ese conocimiento a todos lados para mostrar nuevos talentos", expresó el bailarín y coreográfo.

En detalle

La función iniciará a las 20:30 horas este domingo 27 de septiembre en el Cine Teatro Municipal de San Juan, marcando la primera actuación de la formación en esta sala capitalina. Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital EntradaWeb. Las entradas cuestan $40.000 y $50.000, según ubicación.