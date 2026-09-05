El café de especialidad tendrá su gran encuentro en el Conte Grand

El Centro Cultural Conte Grand será escenario este domingo 6 de septiembre de la sexta edición del Campeonato de Baristas, una jornada que reunirá competencia en vivo, gastronomía, charlas, bebidas de autor y música. La propuesta se desarrollará de 15 a 22 horas, con entrada libre y gratuita.

El encuentro está destinado tanto a profesionales y aficionados del sector como al público general, que podrá acercarse para conocer más sobre el mundo del café de especialidad y observar en vivo el trabajo de los participantes.

La competencia está dirigida a mayores de 18 años que cuenten con experiencia previa en la preparación, servicio o comercialización de café. Durante la instancia clasificatoria, cada barista deberá elaborar y presentar una bebida de autor exclusiva ante un jurado especializado.

La evaluación tendrá en cuenta distintos aspectos vinculados con la preparación profesional, entre ellos la técnica utilizada, la creatividad, el balance sensorial, el conocimiento del grano y la calidad de la presentación. A partir de estos criterios se definirá al ganador de la competencia y se entregará el reconocimiento al "Mejor Café".

Quienes quieran participar como competidores todavía pueden inscribirse mediante un mensaje directo a la cuenta de Instagram de la Academia de Baristas.

Una jornada para toda la familia

Más allá del certamen, el evento ofrecerá diferentes propuestas para quienes se acerquen al Conte Grand. Habrá degustaciones de bebidas exclusivas y charlas informativas destinadas a compartir conocimientos sobre los procesos de extracción y las técnicas de preparación del café.

La programación también incluirá un mercado con la participación de gastronómicos y emprendedores, además de música con DJ en vivo y la correspondiente entrega de premios al finalizar la competencia.

De esta manera, el Campeonato de Baristas busca acercar al público a la cultura del café de especialidad y, al mismo tiempo, generar un espacio para mostrar las habilidades de trabajadores y aficionados vinculados con el rubro gastronómico.

La actividad es impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, como parte de una agenda que apunta a utilizar los espacios culturales para visibilizar el talento local, promover la capacitación laboral y ofrecer alternativas gratuitas de entretenimiento para la comunidad.