El calvario de la esposa de Lautaro Martínez para la final del Mundial

La pareja de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo, enfrentó una compleja travesía aérea junto a sus hijos, Nina y Theo, mientras intentaba arribar a Nueva York para presenciar la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El trayecto estuvo marcado por complicaciones climáticas y severos protocolos de seguridad que obstaculizaron el normal desarrollo del viaje familiar.

Las dificultades comenzaron en la pista debido a un frente de tormentas eléctricas que afectó la región estadounidense, provocando cancelaciones y desvíos masivos de aeronaves. “Después de tres horas de espera”, relató la joven mendocina a través de sus plataformas digitales, donde retrató las condiciones adversas del cielo y el suelo mojado del aeropuerto de origen.

Una vez solucionado el primer inconveniente, la delegación familiar afrontó un sorpresivo control migratorio que involucró a las fuerzas de seguridad internacionales. La madre de la empresaria quedó retenida temporalmente de manera inesperada. Respecto a este imprevisto en los mostradores oficiales, detalló: “Otro tiempo arriba del avión porque mamá tiene el nombre de alguien buscado por la Interpol”.

Finalmente, cuando el avión se aproximaba a la pista de destino, las restricciones operativas volvieron a congelar el descenso. La presencia de una comitiva política de alto nivel obligó a la tripulación a realizar maniobras de espera en el espacio aéreo. “Otra hora girando por el aire porque llegaba Trump y cerraron todos los aeropuertos cuando estábamos por aterrizar”, concluyó sobre el cierre del periplo.