El calvario de una famosa que estuvo presa y tuvo que dormir "entre ratas"

Tras recibir el dictamen favorable de la Justicia, Elizabeth Rodrigo rompió el silencio en televisión y compartió los estremecedores detalles de su estadía en prisión. La madre de la modelo estuvo detenida injustamente casi 60 días acusada por un delito ligado a la trata de personas, acusación de la que finalmente fue declarada libre de culpa y cargo.

En sus declaraciones televisivas, la mujer recordó con dolor las precarias e insalubres condiciones en las que permaneció privada de la libertad durante el invierno. El primer día me mandaron a un calabozo, era un cuadrado sola con un agujero que es el inodoro, la mesa y un colchón lleno de chinches, húmedo y duro, reveló al rememorar sus primeras horas encerrada.

El sufrimiento no solo fue físico debido al frío y a la presencia de roedores en su celda, sino también emocional por la confusión de las autoridades y la mirada ajena. Me acosté en el colchón con mucho frío, en pleno invierno y al rato escuché un ruido, miró y eran dos ratas. Para mí era una injusticia tremenda, imaginate que uno de los policías que me allanó, dijo que le daba vergüenza realizar ese procedimiento, expresó sobre el dramático episodio que afectó profundamente su salud mental.

A pesar de haber recuperado la libertad, el impacto social y económico afectó de lleno a su entorno familiar. Su hija Florencia sufrió graves secuelas financieras en su emprendimiento privado, donde perdió un total de 50 alumnas de danza a raíz de la estigmatización del caso mediático. En tanto, su otro hijo debió afrontar comentarios despectivos durante una competencia pública.

Hoy, la familia busca rearmar su vida cotidiana con el apoyo de su círculo más cercano luego del fallo firme emitido por los tribunales. Mi familia y toda la gente que estuvo conmigo fue mi gran ayuda para salir adelante, concluyó Elizabeth con la esperanza de dejar atrás la pesadilla judicial.