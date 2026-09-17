El calvario que vivió Georgina Barbarossa con Jorge Porcel

La controversia en torno a la figura de Jorge Porcel cobró un nuevo impulso a partir de la serie sobre Moria Casán. El conflicto escaló luego de que Georgina Barbarossa revelara haber sido víctima de acoso físico y laboral por parte del cómico, al punto de declarar "Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue". A estas acusaciones se sumaron los testimonios de Graciela Alfano, quien relató situaciones de acoso personal y presenció abusos hacia una compañera de trabajo.

Frente a la gravedad de los testimonios, Carmen Barbieri decidió romper el silencio respecto a la relación sentimental que mantuvo durante cuatro años con el actor, iniciada cuando ella tenía 19 años. En una primera instancia expresada en SQP, la artista mantuvo una posición distante pero cautelosa sobre el comportamiento de su expareja. En aquella oportunidad argumentó "Ese Porcel del que hablan muchas, no lo vi", aunque rápidamente buscó despejar suspicacias al señalar "No las estoy ninguneando ni diciendo que mienten, sino que las respeto porque capaz les pasó".

Sin embargo, el impacto del descargo de Barbarossa derivó en una nueva intervención periodística de Barbieri en el ciclo de Yanina Latorre. En esta ocasión, la conductora expresó una profunda angustia por la situación atravesada por su colega y admitió la conmoción que le causó enterarse de los hechos. Sobre el vínculo que la une a la figura de Telefe, manifestó "Con Georgina somos hermanas. Me extrañó y me preocupó porque pensé en qué mal la habrá pasado Georgi".

Durante el reportaje, Barbieri expuso su sorpresa por no haber percibido lo que ocurría en su entorno cercano mientras compartía su vida con el capocómico. En ese sentido, reconoció "Yo era la mujer de Porcel y nunca vi nada". Posteriormente, al analizar las denuncias contra el humorista, reformuló su mirada sobre el pasado y sentenció "Vivía con un monstruo y no lo sabía. Ella no me lo habrá querido decir para que no me ponga mal. Yo no lo vi, no lo viví y no lo escuché".

Para concluir su descargo, la artista remarcó que su experiencia personal no invalida los relatos expuestos por otras figuras del medio. Al evaluar su falta de percepción durante la juventud, sostuvo "No vi a ninguna mujer salir llorando de sus sketches, pero con esto no estoy desmintiendo a las mujeres. No soy feminista, soy mujerista y defiendo a las mujeres. Si cuentan esto debe ser cierto y yo soy una idiota".