El cambio climático puede llegar a "un punto de no retorno", advierte la ONU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió hoy que "el punto de no retorno está a la vista" en materia de cambio climático, al encabezar una conferencia previa al arranque de la cumbre climática mundial (COP25), que comenzará mañana en Madrid, España.



La cumbre reunirá a delegaciones de casi 200 países, medio centenar de jefes de Estado, Gobierno y organismos multilaterales, con el objetivo de "impulsar una lucha global más ambiciosa contra la crisis climática".



"Ya no es un problema a largo plazo. Los cambios climáticos están ocurriendo mucho más rápido de lo que avanza la humanidad para frenarlos, y pronto será demasiado tarde para escapar", dijo Guterres, citado por EFE.



El secretario general agregó que durante "muchas décadas" la especie humana "estuvo en guerra contra el planeta, que ahora contraataca".



"Tenemos que dejar de agredir a la naturaleza, y la ciencia nos dice que es posible", insistió.



Guterres señaló que "entiende a la juventud cuando se manifiesta en las calles para que los gobiernos actúen ya frente a esta crisis, porque se está poniendo en riesgo su futuro".



"Mi mensaje no es de desesperación, sino de esperanza para hacer frente a nuestra guerra contra la naturaleza, que tiene que parar", aseguró y recordó que los científicos plantearon la necesidad de no superar un calentamiento global por encima de 1,5 grados en este siglo para "evitar consecuencias catastróficas".



La COP25 fue organizada en tiempo récord, luego de trasladar su sede a Madrid hace tres semanas después de que Chile renunciara a celebrarla por la crisis política que atraviesa.



"En esta COP deberían plantearse compromisos más ambiciosos y darse señales claras de que los gobiernos están dispuestos a transformar sus sistemas de producción de energía, industria, construcción y urbanismo"; retomó Guterres.



Según Guterres, los gobiernos tienen que demostrar "compromisos fuertes" con la neutralidad de carbono para 2050, la reducción "dramática" de emisiones contaminantes hasta 2030 y la garantía de limitar a 1,5 la temperatura global en este siglo.



Guterres confió asimismo en que se lograrán "pactos en la redacción del artículo seis sobre mercados de carbono", uno de los grandes temas de esta cumbre.



"No concibo la posibilidad de que no haya acuerdo sobre el artículo sexto", concluyó.