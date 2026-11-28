El cambio de árbitro para la final de Cuyo entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear llegó a la televisión nacional. En un debate de ESPN sobre las designaciones del fin de semana, los panelistas señalaron que Diego Saúl Novelli reemplazó a su hermano Lucas y mencionaron a Andrés Merlos como presidente de la Liga Alvearense de Fútbol. “Un abrazo grande a Desamparados”, se escuchó al aire después de que se diera el nombre del reemplazante.

Diego Novelli quedó a cargo de la revancha del domingo 29 de noviembre, a las 20.30, en el estadio Héctor Moncada. Desamparados y Pacífico empataron 0 a 0 en la ida en El Serpentario. Quien gane la serie se quedará con el título regional y avanzará a la definición por un ascenso al Federal A.

Cómo apareció Desamparados en el debate de ESPN

El intercambio comenzó con Lucas Novelli, a quien el panel mencionó por su designación para el VAR. El árbitro tandilense estará a cargo de la videoasistencia en Instituto–River, por los cuartos de final del Torneo Clausura. La charla pasó de ese partido de Primera División a la final del Torneo Regional Federal Amateur en Mendoza.

Uno de los panelistas recordó que Lucas había sido elegido inicialmente para dirigir la vuelta entre Pacífico y Desamparados. Luego preguntó quién había quedado a cargo y dio el nombre de Diego. En ese tramo también introdujo el nombre de Merlos, que además de dirigir en la Liga Profesional preside la liga de General Alvear.

La mención generó una discusión en el estudio. Otro panelista le dijo a su compañero que le molestaba su manera de plantear el tema y señaló que ya se lo había expresado fuera del aire. Después, la conversación pasó al desempeño de Nicolás Arasa durante 2026. En el fragmento, la referencia a Merlos quedó en el plano de los comentarios del panel y el dato confirmado para el domingo fue el reemplazo de Lucas por Diego.

Qué cambió en la designación para el domingo

El Consejo Federal de la AFA había incluido a Lucas Novelli Sanz en la primera programación de la revancha. El jueves 26, el organismo modificó la nómina y designó a Diego Saúl Novelli como árbitro principal. Los dos son de Tandil y tienen tareas distintas este fin de semana, una en el Clausura y la otra en el Regional.

La modificación volvió a poner el arbitraje en el centro de la previa porque también hubo un cambio antes del primer partido. Para la ida en San Juan, Desamparados había presentado un reclamo por los antecedentes de Fernando Rekers, el juez anunciado inicialmente. El Consejo Federal lo reemplazó por Franco Morón, que dirigió el empate sin goles del lunes.

Aquel partido dejó reclamos del lado sanjuanino por jugadas dentro del área en las que se pidió penal. Esa discusión venía de Puyuta y siguió durante la espera por la designación de la vuelta. El recorte de ESPN le dio alcance nacional al nuevo cambio, esta vez con dos hermanos involucrados en la programación arbitral.

Qué se juega el Víbora en General Alvear

La última visita de Desamparados a Pacífico por una eliminatoria del Regional dejó una derrota por 2 a 0 en la edición 2024/25. El equipo sanjuanino igualó el global en Puyuta y avanzó por penales. Esta vez llega al Héctor Moncada con la serie igualada y deberá definirla como visitante.

El que se imponga en General Alvear será campeón de la Región Cuyo y tendrá todavía una final interregional por delante. Esa instancia entrega el ascenso al Federal A.