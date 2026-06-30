El cambio físico que Wanda Nara planea hacerse y sorprendió a todos

Wanda Nara está evaluando someterse a un procedimiento para modificar un detalle de su cara y decidió trasladar la inquietud a su público,. La conductora reapareció en la plataforma TikTok mediante una cuenta nueva porque no puede utilizar su perfil original. En ese espacio compartió un video para conocer opiniones antes de concretar una resolución definitiva sobre dos marcas situadas cerca de su nariz.

Respecto a su fisonomía, la empresaria explicó que "Tengo dos lunares desde siempre. En algunas fotos me los sacan, me vuelan uno, el otro o ambos y a veces me los dejan… ¿Qué dicen? ¿Me los saco?",. Nara comentó que existe la posibilidad de realizar un tratamiento tecnológico para retirarlos por completo de la piel,.

Sobre el método sugerido y las dudas que le genera la intervención, Nara relató que "Me dijeron que con láser te los podés sacar. Entonces, la opción uno es no te lo saques y la opción dos es sacátelos. Los tengo desde que nací y son muy míos". A pesar de su planteo inicial, la respuesta de los usuarios en la red social fue inmediata.

La mayoría de los seguidores se manifestó a favor de la primera alternativa mencionada por la mediática. En los comentarios le recomendaron que mantenga sus rasgos distintivos, considerando que esas marcas son una parte fundamental de su imagen habitual y su identidad estética desde el nacimiento.