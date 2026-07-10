El cambio que implementó FIFA en el Mundial para evitar los fallos del VAR

La FIFA puso en marcha un protocolo de seguridad para el funcionamiento del VAR en la etapa definitiva del Mundial 2026. Esta disposición técnica comenzó a regir en el duelo de cuartos de final entre Francia y Marruecos y tendrá vigencia hasta la final del 19 de julio. El cambio central consiste en que el árbitro asistente de vídeo adjunto y el de reserva estarán presentes físicamente en los estadios durante los 90 ó 120 minutos de juego.

En el Boston Stadium, el uruguayo Leodán González y la nicaragüense Tatiana Guzmán fueron los encargados de inaugurar esta modalidad presencial. La intención de la entidad es garantizar que el sistema funcione con normalidad ante cualquier imprevisto en la sala de operaciones situada en el Centro Internacional de Transmisión de Dallas. Si se detecta un fallo en las comunicaciones, los especialistas en la cancha asumirán de inmediato las revisiones necesarias, incluso si el juez debe chequear una jugada en el terreno.

Anteriormente, el reglamento indicaba que un partido oficial no podía suspenderse por un mal funcionamiento tecnológico. En esos casos, el árbitro informaba a los capitanes que el encuentro seguiría sin asistencia por video, una situación que ocurrió varias veces en el fútbol argentino. Con esta nueva medida, la organización busca asegurar que esa situación hipotética no vuelva a suceder en lo que resta de la competencia.